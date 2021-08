¿Qué dirá el Jere? Soledad Pastorutti piropeó a un participante de La Voz: “Me genera una atracción fatal”

Este lunes terminaron las batallas en La Voz Argentina y, en el cierre de esta etapa, Soledad Pastorutti sorprendió al piropear a uno de los participantes del Team Mau y Ricky y dejó a todos con la boca abierta. Incluso Marley y Lali Espósito le recordaron que tiene marido.

En una de las últimas presentaciones de la noche, Marley les pidió a los coaches que les dieran una devolución de la presentación a Octavio Ramírez y Nicolás Olmedo que cantaron uno de los éxitos de Queen, “Somebody to love”. Y la más contundente fue Soledad.

La cantante no pensó en qué podía llegar a opinar su marido, quien ya confesó que se puso celoso del nuevo look “más sexy” de su mujer, y fue directa con un participante que no solo la atrapó desde lo vocal, sino también con sus expresiones y la forma de moverse en el escenario.

“Debo confesar que Octavio me genera una atracción fatal, lo confieso públicamente. Su manera de moverse, de mover esos rulos, de cantar, no sé qué pero hay algo ahí”, dijo la jurado y el joven no pudo disimular su cara de felicidad y asombro por los elogios que recibió de parte de la cantante.

Octavio, el participante que piropeó Soledad Pastorutti. Captura del vivo.

Otro de los que se mostró sorprendido y no dudó en decirlo fue Ricky Montaner. “Ya ganaste Octavio, ya te puedes ir a tu casa feliz. Hermoso piropo”, comentó el artista. Y, lejos de ocultar su confesión, La Sole volvió a confirmarlo “Sí, es un piropo”.

Atenta a las palabras de sus compañeros, Lali se mostró un poco molesta y acotó que la Sole está casada con Jeremías Audoglio. “Tiene marido la Sole, yo no eh. Yo tiro la caña”. Y Pastorutti no tardó en responderle: “Lalí, no está prohibido mirar”.