Como una intuición, Sergio Lapegüe agradeció a su familia por estar a su lado antes de contagiarse de Covid-19

Luego de que Sergio Lapegüe confirmara que estaba contagiado de coronavirus y, luego de unos días, debió ser internado por la situación crítica de su salud, su familia ahora espera que el periodista mejore lentamente y vuelva a su casa en donde lo extrañan mucho.

Antes de esta terrible situación, Lapegüe disfruto de unas soñadas vacaciones con su familia en Punta Cana y, a través de sus redes sociales compartió varios momentos: “Las mejores vacaciones que pasamos con mi familia y nuestros amigos…Ahí disfrutamos del sol y del mar. De las charlas interminables. De las risas cómplices. De la pirámide imperfecta pero cada año más alta. De nuestras locuras sanas. De dormir sin límite de tiempo. De cada día hacer nuestro entrenamiento. Pasan los años y las experiencias se agigantan”, escribió en enero el periodista de TN y El Trece.

También su mujer Bochi recibió elogios y palabras de amor por parte de Sergio: “Cuando la veo sonreír, ella me demuestra que todos los obstáculos se pueden superar. Con ella, construimos una vida, formamos una familia, soñamos futuro”.

Quizás presintiendo lo que se venía, Sergio agradeció a sus hijos Mica y Elvis por su vida y su acompañamiento: “El otro día alguien me dijo que estaba sorprendido que mis hijos aún vacacionen con nosotros. Y la verdad, me encanta que eso sea así. Parece que el tiempo no pasa cuando estamos juntos. O a lo mejor queremos que se detenga. No lo sé. Soy un agradecido a la vida que esto pase. Jugamos como cuando eran chicos. Vemos series. Leemos. Disfrutamos el sol juntos. Pensamos y soñamos. Si bien durante el año cada uno está en sus actividades, cada vez que podemos, aprovechamos ese tiempo dormido, abrazándonos interminablemente... riéndonos de cualquier cosa”.

Ahora luchando por su vida y con ganas de vencer al coronavirus Lapegüe sigue internado en el Sanatorio Juncal sin muchos cambios en su estado de salud.

A través de las redes sociales el también músico, informa sobre cómo se siente y mantiene un estrecho contacto con sus fanáticos que comenzaron siguiéndolo en televisión y ahora le manifiestan su cariño en las redes sociales.

“Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, que subió con el correr de las horas”, comentó Sergio Lapegüe en sus primeros posteos luego del diagnóstico.

Redes de Sergio Lapegüe

“Llamé al otro día a mi neumonólogo. Fui al Sanatorio Juncal, de Temperley. Me hisoparon, me sacaron sangre y, para estar seguros, me hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambió…Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles”.

Ahora y a fin de ayudarlo a respirar le colocaron un casco de oxígeno. Sin perder su sentido del humor Sergio se tomó una selfie y comentó: “Pido a los santos del cielo ayuda... Último paso para no caer en el vacío”.