¿Como hacer una picada vegetariana? Juana Viale dio sus consejos

Cada vez son más las personas que se unen a una nueva forma de vida: el vegetarianismo. Aunque desde hace años se marca esta nueva forma alimenticia (su inicio data de 1800, ya que en 1847 se fundó oficialmente la Sociedad Vegetariana), desde hace algunas décadas ha sonado con más fuerza los argumentos que defienden esta forma de alimentación como la ideal para una vida saludable.

Y los famosos se unen en su mayoría, así como pasó en MasterChef Celebrity , cuando Patricia Sosa debía cocinar platos con carne sin probarlos a causa de ser vegetariana. Pero en Argentina es un movimiento que por lo demás, a pesar de ser bien visto, resulta raro. Amantes de la carne y poseedores de una de las mejores producciones a nivel mundial, cuesta imaginar algunos menús sin las carnes y fiambres que la protagonizan.

Por eso cuando Juana Viale mostró su picada vegetariana por las redes , los adeptos alimenticios ovacionaron el tener algunas nuevas ideas para adquirir a sus comidas. En su tabla, los colores e ingredientes abundan.

Para una buena picada vegetariana la clave es ser original. La de Juana contiene: zanahoria, champiñones frescos sin cortar y palta pisada, además del queso en cubitos. Cómo acompañamiento, la actriz eligió un hummus de receta propia, a base de garbanzos, pasta de sésamo, limón y sal.

Pero hay muchos otros vegetales que se pueden incluir en la picada, como: apio, tomatitos cherri, remolacha (fresca, sin hervir), que están entre las verduras preferidas. Algunos se animan a incluir pimientos (rojos, verdes y amarillos) cortados en rodajas, hinojo y pepinos frescos. Los famosos pickles son una buena opción para quienes les guste la vinagreta. Las tradicionales tostaditas son de las preferidas para acompañar. Pueden estar rociadas con aceite de oliva e incluso de ser de pan de mandioca o integral.

Como salsas, pueden variar en términos de lo que se come o no, pero entre las más pedidas están: queso crema, salsas con remolacha (como la mayonesa de remolacha hecha con leche de almendras), salsas con zapallo, pasta de berenjena y pasta de aceitunas

La picada de Juana Viale

Juana Viale explica el por qué de su vegetarianismo

El año pasado, la actriz contó en vivo en el programa de Mirtha Legrand (cuando la reemplazaba) que hace 7 u 8 años que no comía carne.

“Nosotros tenemos que entender que los humanos no necesitamos un alimento. Nosotros necesitamos 60 nutrientes que están ‘empaquetados’ en diferentes alimentos”, dijo sobre sus razones para transformarse también al veganismo. En su dieta no toma leche de vaca, que sólo consume huevos que provengan de gallinas que no vivan en jaulas y que no come yogures.

“Lo mejor que puedo hacer como madre es enseñarles el respeto por el medioambiente y cómo cuidarlo”, explicó sobre la crianza que les da a sus hijos.