Cinthia Fernández lo dio todo de frente, dejó caer su bata y mostró cada detalle de su cuerpo

Cinthia Fernández subió a su cuenta de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 5.8 millones de seguidores, un video en donde lo dio todo de frente, dejó caer su bata y sacó a relucir cada detalle de su cuerpo. En cuestión de minutos, elevó la temperatura de las redes.

La bailarina suele ser muy activa en sus diferentes plataformas digitales. Diariamente, suele compartir con sus seguidores muchas fotos y videos donde enseña las actividades diarias que realiza. Además, muestra su capacidad para el modelaje y momentos que disfruta junto a sus tres hijas.

Recientemente, Fernández fue nuevamente tendencia al subir un video en redes sociales donde se unió al desafío de bailar el tema “Lala” de Mike Towers. En dicho contenido, la panelista bailó en ropa interior, donde sacó a relucir su sensualidad y su marcado cuerpo curvilíneo.

Además, dio mucho de qué hablar, ya que, cuando sus seguidores la vieron bailando esta canción, de repente se le bajó la bata rosada que llevaba puesta, lo que hizo que reluciera sus tonificadas piernas y su parte trasera, cuando volteó.

También, aprovechó para establecer un debate entre todas las personas que la siguen. “De frente es mejor??? Pa los envidiosos”, preguntó Cinthia. En cuestión de minutos, recibió decenas de comentarios de diferentes usuarios.

“Sos una diosa Cinthia”, “La que puede, puede”, “Cada día más bella”, “Te banco Cinthia, hay mucha envidia”, “Hermosa como siempre, gracias”, “De frente y de espalda”, “Estás muy bonita y sensual, siempre”, “Qué hermosa y sexy estás, Cinthia”, fueron algunas de las palabras expresadas por sus followers.

Cinthia Fernández se puso la ropa para el quirófano y antes les dejó un regalito hot a sus seguidores

Cinthia Fernández se destaca en el mundo de Internet por sus polémicas publicaciones. Recientemente, se hizo viral luego de subir una serie de fotos en donde se mostró desde el quirófano y antes de entrar, se sacó una foto mostrando uno de sus mejores atributos, la parte trasera.

En la descripción de dichas imágenes, la bailarina contó: “Hoy estuve bien c... pero salió todo bien, salvo que...”. Posteriormente, continuó: “Gracias por su cariño! Y para los que se lamentan que no me haya pasado nada, o que no piché la pata, también un besito en la última foto”.

