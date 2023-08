Cinthia Fernández se puso la ropa para el quirófano y antes les dejó un regalito hot a sus seguidores

Cinthia Fernández subió a su cuenta oficial de Instagram, la cuál cuenta con más de 5.8 millones de seguidores, una serie de fotos desde el quirófano. Además, aprovechó para elevar la temperatura y enseño su mejor atributo. En cuestión de minutos, recibió miles de comentarios.

La bailarina suele estar muy presente en las plataformas digitales. Por lo general, enseña todas las actividades que realiza en su vida cotidiana. Además, muestra intimidades que tiene con sus tres hijas. También, posa con diferentes prendas, gracias a los canjes que realiza con varias marcas de ropa.

Recientemente, la panelista argentina dio nuevamente de qué hablar, luego de subir tres fotos antes de ser intervenida en el quirófano. Durante el momento previo, aprovechó para posar frente a la cámara y enseñar su mejor atributo, la parte trasera.

En la descripción de las imágenes, Cinthia describió: “Hoy estuve bien c... pero salió todo bien, salvo que...”. Posteriormente, continuó: “Gracias por su cariño! Y para los que se lamentan que no me haya pasado nada, o que no piché la pata, también un besito en la última foto”.

Con el correr de los minutos, la foto obtuvo miles de me gustas y muchos comentarios por parte de sus seguidores. “Qué hermosa que estas”, “Qué suerte que estás bien”, “Sos lo más, Cinthia”, “Sos una genia, por suerte todo salió bien”, “Qué bueno Cinthia, besos y a recuperarse”, fueron algunas de las palabras expresadas.

Las fotografías generaron mucha preocupación entre los followers de la bailarina. Ante reiteradas consultas, Fernández subió historias explicando que su intervención se debe a que se quitó el DIU de su cuerpo.

Cinthia Fernández jugó con sus pompis muy cerca de la cámara y las hizo rebotar para todos lados

Cinthia Fernández siempre es furor en sus redes sociales al compartir muchos videos de bailes en ropa interior en su cuenta de Instagram que causa miles de reacciones. Recientemente fue tendencia luego de lucir su envidiable figura.

El contenido subido por la bailarina vino acompañado por el nuevo sencillo de Lali Espósito, “Quienes Son”. Cinthia presentó una de las rutinas más sensuales. Aprovechó para relucir su cuerpo curvilíneo e impactante belleza.

La bailarina impuso tendencia al lucir un colorido outfit en plena temporada otoñal.

Cinthia Fernández paralizó la web con su hermosura mientras entrena

