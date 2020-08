Celeste Muriega habló sobre su relación con Romina Malaspina y las internas de Canal 26

Este fin de semana Celeste Muriega confirmó, a través de sus redes sociales, que estaba contagiada de coronavirus luego de participar en el programa “Corte y Confección” (El Trece).

Con muchos dolores corporales y sin gusto y olfato la morocha fue entrevistada virtualmente por “Intrusos” (América) y más allá de contar cómo transitaba la enfermedad se refirió a otros temas no menos importantes.

Jorge Rial aprovechó un momento divertido de la entrevista para consultar a Celeste cómo era su relación con Romina Malaspina que también está al frente de otro noticiero del canal de cable.

La morocha comentó que la llegada de la ex Gran Hermano a Canal 26, sin previo trabajo como periodista, generó algunas molestias entre los empleados. También Muriega se refirió a la enemistad que existe entre Malaspina y Sol Pérez y comentó: “Yo sé que no se cruzan, pero que no se quieren ni ver tampoco. Les cuento mi experiencia. Yo me la crucé a Romi solo una semana, porque después pasó esa transmisión en vivo que se ve desde un estudio al otro”.

Luego agregó: “Cuando arranqué Noticias de 22 a 24 con Diego Codini la idea era hacer una conducción de a dos. Estuvimos un mes juntos en el prime time, y recontra valoro que Canal 26 me haya dado la oportunidad, al igual que me la dio el año pasado con Vive la tarde. A partir de ahí me dijeron que iba a venir una persona encargada de un segmento de tecnología, o algo así. Lo cual me pareció que estaba correcto, le dije que le hagan el aguante a la chica aunque no sabía bien el nombre todavía, y al día siguiente cuando fui al piso me enteré que iba a conducir conmigo y con Codini. Eso fue en el momento”.

Sorprendido Jorge Rial preguntó: “O sea que de tener una sección pasó a conducir, sin solución de continuidad, digamos”. Muriega confirmó el comentario del conductor y dijo: “Me llamó la atención. En el momento no dije nada y seguí tranquila, pero lejos de mí el decirle algo a Romina, porque es obvio que si le van ofrecer una conducción la va a agarrar”.

Finalmente la morocha quiso dejar en claro su postura con Romina y dijo: “No tengo nada en contra de Romina, ella es una divina. Fui a la producción y les pregunté, y me contestaron que la entrenáramos para un programa que iba a tener ella los fines de semana, que ya lo tiene. Creo que los domingos a las 23, así ganaba cancha con todo el tema de la conducción”, finalizó.