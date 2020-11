La separación entre Cau Bornes y Valeria Lynch fue más complicada de lo que se pensaba, tras varios años de relación y amor.

Si bien ambos eligieron no enfrentarse mediáticamente, divorcio estuvo plagado de escándalos: se dijo que él estaba en pareja con otra mujer hace seis años, luego se casó en Córdoba y, meses más tarde, surgieron los rumores de romance entre la cantante y Mariano Martínez, de Attaque 77.

Aunque el divorcio ya está finalizado, Cau Bornes decidió demandar a Valeria por la división de los bienes. ¿Qué reclama el artista brasileño? Un millón de dólares, una parte del dinero que la cantante tendría en cuentas en el exterior y un porcentaje de sus escuelas.

En una entrevista con “Mitre Live”, Cau contó cómo atraviesa esta pelea con su ex: “Estoy perfecto yo. Simplemente te digo que las cosas que la televisión no es el mejor lugar para hacer descargos. Yo siempre llevé mi carrera con mis músicos. Siempre trabajamos mucho. No aparecer en televisión no quiere decir que uno no está tocando”.

“Todo bien. Acá en la esquina se separó hoy el verdulero con la señora de la farmacia y yo no le pregunté nada porque yo los conozco. Quién vive en la tribu, conoce a los indios y eso es normal, son seres humanos. Todos somos aprendices. Soy un artista en construcción. Yo soy un eterno trabajador del bienestar del corazón que es un órgano vital. Lo más importante para mí es la música que cura heridas y aprende de los errores y de lo que se va equivocando”, agregó.

“No me dolió nada de Valeria Lynch porque es normal que una persona pueda sentarse y decir lo que quiera, es un país democrático. En mi país no tenemos ese tipo de cosas. Que vos te sentas en la televisión y contas todo sobre de tu vida. Me parece que cuando te sacas los calzones en la televisión no los vas a encontrar nunca más. Está todo bien”, sentenció