Catherine Fulop recibió finalmente su ciudadanía argentina tras las demoras por sus dichos del Holocausto

Después de dos años de atraso y con una alegría eufórica, Catherine Fulop recibió su ciudadanía argentina rodeada de su familia. El mismo anuncio al mundo fue hecho por Oriana Sabatini a través de sus Stories donde puede verse la felicidad de la venezolana, ahora argentina, por recibir la noticia de los letrados a través de una videollamada. “Sí, juro”, se le escuchaba decir.

“Oficialmente argentina, carajo. Te amo”, escribió su hija en el video. Las palabras de la conductora por las redes , expresan sus sentimiento por un país que la acogió hace años: “Amo Argentina que me dio lo más bello que tengo, ustedes, aquí está mi hogar”.

La repuesta al mensaje de Tiziana.

Las felicitaciones de Oriana.

Tiziana, su hija menor, también le dedicó un emocionado mensaje por las redes: “Después de tanto esfuerzo, mamá hoy es ciudadana argentina”. “Soy argentina como vos”, le respondió Catherine aun sin caer en la noticia que espera hace años.

La familia Sabatini completa.

Los terribles dichos sobre el Holocausto que enterraron a Catherine Fulop

La ciudadanía de la conductora llega tras una ardua lucha judicial, que provocó ella misma cuando en 2019 terminó haciendo una desafortunada comparación entre la crisis de Venezuela y el Holocausto de los judíos.

“¿Por qué te crees que Hitler sobrevivió? ¿Porque solito lo hizo todo? No, mi amor, porque dentro de (los campos) los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. No sé si tú sabés la historia: los sapos (NdR: quiso decir ‘kapos’) eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, eran los más crueles. Esto mismo está pasando en Venezuela”, fue su decalración a Marcelo Longobardi para Cada mañana, su programa en Radio Mitre.

Tras este escándalo, Fulop debió reunirse con las autoridades de la DAIA, para presentar unas disculpas formales por sus palabras. Sus abogados alegaron por una inexistencia de delito, explicando que “poseía un desconocimiento histórico de los hechos”, y que por eso “no tuvo una interpretación malintencionada de la realidad”.

Fue el abogado Jorge Monastersky quien la denunció y trabajó para que la causa se reabriera y hubiera consecuencias reales. “El delito se cometió, y nada tiene que ver si pidió o no perdón. No se trata de pedir disculpas sino de tomar conciencia de la gravedad de lo dicho No se puede decir cualquier cosa y que no haya consecuencias. A Fulop no se la tiene que juzgar como actriz ni como persona sino por sus dichos, que han sido dolorosos”, explicaba el letrado.

Pero finalmente la causa de cerró y fue por esta razón que la conductora pudo conseguir su ciudadanía. A pesar de su triunfo, la jueza que estaba ligada a la causa, Martina Forns, decidió hacerse a un lado, al considerar que Fulop en realidad había dicho “contenido discriminatorio y ofensivo hacia el pueblo judío” al hablar sobre el Holocausto.