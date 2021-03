Catherine Fulop se lució con una espectacular última foto en bikini para despedir el verano

Muchos hoy reconocen a Catherine Fulop como la mamá de Oriana Sabatini, pero micho antes del éxito de su hija, la actriz se había formado una carrera y una fama de femme fatale que encantaba a cada latino y dejaba con la boca a abierta a quien la veía pasar. Pero aparece que el pasado nunca muere y hoy más que nunca, la actriz se muestra por sus redes con una impresionante figura. Muchas incluso le han preguntado cual es su secreto para “la eterna juventud” que luce cada día y enamora a su marido, Ova Sabatini.

En una de sus recientes fotos, la que también fue modelo y estrella de telenovelas como “Rebelde Way”, lució espectacular con un conjunto de bikini verde. La intención de su publicación, que ya tiene más de 134 mil likes, era una despedida formal de la temporada de calor que se termina.

La actriz y modelo impactó junto a la pileta.

“Vamos despidiendo otra estación. Cerramos una etapa donde hicimos todo lo que pudimos, no vale la pena permanecer más ahí”, escribió en su adiós al verano. Pero luego agregó una reflexión: “Avanzar a lo que la vida nos ofrece con muchas ganas, amor y paz. Vamos que se puede!!! Se les quiere”, dijo con cariño a sus seguidores.

Las rutinas de Catherine y sus conjuntos deportivos

Peor no todo es un cuento de hadas, y eo que dicen de que “para ser bella hay que ver las estrellas”, Fulop lo sabe muy bien. Por eso es que cada día se entrena en una estricta, pero satisfactoria, rutina de ejercicios.

“Acá les dejo un ejemplo de entrenamiento, y para que vean que no siempre tengo ganas de entrenar, porque hay días que amanezco con algún dolor o me siento sin fuerzas y eso me da bronca”, escribió en un video donde se la ve saltando la soga con un top deportivo estiloso y con un modelo original.

Finalmente, dio a sus seguidores la clave para mantenerse firmes en sus decisiones de vida saludable, mostrándose como ejemplo: “Igualmente entreno; eso si lo aprendi a lo de los años porque por suerte he convertido la actividad física en un hábito”.