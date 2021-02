Carmen Barbieri se contagió un nuevo virus en su internación y ya comenzaron a tratarla

No son días fáciles para Carmen Barbieri quien, desde fin de enero, se encuentra internada luego de que le diagnosticaran coronavirus. Con una complicación pulmonar, la actriz pasó a terapia intensiva y luego a un coma inducido.

Esta semana Federico Bal comentó las novedades acerca de su madre y si bien está mejorando de a poco, el actor comentó que la capocómica contrajo un virus intrahospitalario por lo que debieron cambiarle la medicación.

“Sigue estable y mejora lentamente. Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”, comentó Fede en el programa “Implacables” (El Nueve).

“Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuándo va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”, finalizó el hijo de Santiago Bal.

En cuanto al parte médico de la Clínica Zabala las novedades fueron alentadoras y así lo reveló Luis Bremer en sus redes sociales: “Mejoran los valores, sin fiebre y continúa con intubación y coma inducido”.