La noche en el Cantando 2020 apuntaba como una de las más complicadas, con un nuevo desafío que descolocó a todos los participantes. En la nueva modalidad de la ronda, se armó un súper duelo que propone enfrentar a las parejas que habían logrado el mejor promedio con aquellas que no casi no llegaban al rendimiento pedido.

Para algunas parejas este nuevo estilo de enfrentamiento les beneficio, cómo fue el caso del “Cachete” Sierra e Inbal Comedi, que lograron sobrepasar a uno de los equipos favoritos, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. Fue Moria Casan quien anunció al equipo de Sierra como el ganador. Lo mismo les pasó al equipo formado por Martín Baclini y Jéssica Abouchain, y Flor Torrente y Michel Hersch, que tendrán que volver a cantar para defender su lugar en el certamen.

Pero el foco de pelea se dio por otra parte, después de que Carmen Barbieri y Lizardo Ponce se enfrentarán en este particular duelo. Ella, acompañada por Mariano Zito, interpretó Recuérdame de Carlos Rivera, en honor a el Día de los Muertos, mientras que Ponce apostó por Hawai, de Maluma, junto a Anto Cirillo.

Llegado el momento de deliberación, Nacha Guevara dijo algo que terminó cruzando a Barbieri: “La verdad es que no me pasó nada con la canción”, comenzó diciendo. “Ayer fue el Día de los Muertos. La canción es mexicana y se habla de los muertos, a los padres, a los abuelos, a los que no están. Recordando es la única manera de tener vivo a un ser querido porque la única muerte es el olvido, Nacha”, dijo explicando la participante con un toque de ironía.

“Conozco el Día de los Muertos, cómo lo celebran y cómo lo sienten”, respondió ya algo tajante Guevara. “Tratamos de ponerle el sentimiento… Para vos no pasó nada, hay que ver a los demás”, replanteo Carmen haciendo un pequeño desplante a la jurado. En ese momento, Nacha explotó y le dijo sin poder contenerse: “¡Carmen! Soy yo la que está opinando, y no te hagas la simpática ahora”.

A pesar de que recibió un voto “castigo” por parte de la jurado, Barbieri recibió muy buenas críticas de los demás jurados, y todavía continúa en carrera para ganar el Cantando 2020.