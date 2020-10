Carmen Barbieri encontró el amor en plena pandemia

El 2020 fue un año bastante duro para Carmen Barbieri. Lo comenzó con tristeza por la reciente pérdida de Santiago Bal, el humorista con el que estuvo en pareja muchos años y el padre de Fede Bal. Luego la pandemia del coronavirus, el cáncer de intestino en su hijo, sus esguinces y herpes que le paralizaron media cara.

Lo cierto es que hoy todo está iluminado en la vida de la capocómica. Fede le ganó la batalla a la enfermedad y ella retomó su participación en el “Cantando”. Y allí fue que sorprendió al confesar que está enamorada. Apenas pisó la pista del ciclo de El Trece, Carmen dijo que el amor llegó a su vida y que le abrió la puerta.

“Estoy bien, divina. Le mando un beso enorme, que tengo uno que me arrastra el ala, no lo conoces, no lo sabe nadie, se llama Sebastián”, dijo.

“Me llama todo los días, hace mucho por mí. Gracias por todo lo que hacés por mí”, comentó al aire y sumó: “Porque estás presente, te quiero Sebastián”.

Mientras todos escuchaban atentos a Carmen, ella aclaró: "Él no ve el programa porque trabaja mucho pero me dijo que hoy lo iba a ver. Nos conocimos por intermedio de Sandra Domínguez”.

La cara de la artista estaba iluminada, se notaba su felicidad por el nacimiento de un nuevo vínculo por el que está apostando y que la mantiene con lindas energías.