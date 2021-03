Camilo y Evaluna presentaron su nuevo tema juntos: “Machu Picchu”

Camilo es el cantante del momento, sus canciones suenan en todas las radios y están en cientos de playlist. Lo cierto es que hoy es tendencia en Twitter por su nuevo tema “Machu Picchu”, el cual cantó junto a Evaluna Montaner, su esposa.

En redes , el artista colombiano generó mucha expectativa por el lanzamiento del tema que integra el disco “Mis manos”, que espera ser presentado en sociedad el próximo 05 de marzo. Y fue por ese mismo medio que compartió los primeros acordes musicales.

“Ay dime qué viste, cuando me viste, sé sincero. Ay dime qué pasa, cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loco, pero tú más loco, de haberte fijado en mí”, dice el coro del tema que canta el yerno de Ricardo Montaner.

El video de “Machu Picchu” tiene solo un día de publicado y ya tiene más de 6 millones de visualizaciones en Youtube. “Yo tengo más ruinas que Machu Picchu, he destruido mil planetas con cada cosa que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?”, también se escucha cantar a la parejita, que no es la primera vez que cantan juntos.