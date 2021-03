“Candente”: Todo lo que tener que saber sobre el alter ego de Cande Vetrano

Candela Vetrano es actriz hace años, con una carrera que la precede en el mundo de Cris Morena y un papel irremplazable como “Estefi” en Casi Ángeles, además de participar anteriormente en Floricienta. Siempre se mantuvo activa, pero no tan al ojo público. Y es por eso que hoy, con su participación hasta ahora exitosa en MasterChef Celebrity 2, el público argentino comienza a preguntarse que fue de esta joven de jocosa personalidad en el intermedio.

La respuesta es una: Candente On Line. Poco antes de que siquiera recibiera una propuesta para el programa de cocina que reúne a famosos amateur en este ámbito, Cande venía preparando un proyecto en el que puso sangre y sudor. Fue seguramente esta exposición de su talento para la risa lo que le terminó dando la oportunidad de estar en uno de los programas con más rating en Argentina.

Era 28 de octubre y salía el primer anuncio de un programa online que ella misma protagonizaba con varios de sus alter egos a la vista. “Donde estan las ofertas que busca la gente”, era el primer título del desopilante programa donde no era cande, sino Marilu Lanzilotta. “¡Pero yo soy muy fan! Muchos domingos, cuando me levanto, pongo esos canales de cable. Lo tomo como si fuese un canal de humor. Me causa mucha gracia esa venta tan irreal”, confiesa sobre los canales de compras.

La presentación de su primer programa, inspirado en las ventas de televisión.

Marilu Lanzilotta, la presentadora de Candente.

La idea, según cuenta, fue de un antiguo fotógrafo de Cris Morena, Adrián Díaz: “Él creó Mona Multimedia y me convocó para hacer un contenido propio. No había pensado en hacer streaming. Luego llegó Edu Morales, un creativo publicitario, director y actor, y comenzó a pensar cosas para este proyecto. Me trajeron la idea y me pareció espectacular”.

De la mano de la productora de programas via streaming, Mona Multimedia, Vetrano pudo desplegar todos los chistes que guardaba desde hace años, digno contenido de un stand up que volvería locos a muchos. A través del mismo perfil, los usuarios podían conseguir entradas on line para ser parte de programa y disfrutar de la joven en cada una de sus facetas (https://monamultimedia.com/finalizar-compra/)

Los sketches de Cande Vetrano

Son miles sus caras: Dolores de Golpes, una abogada que roza el racismo; Jennifer Velazquez, una entrenadora fitness con extraños consejos de autoayuda; Ananá Ferreira, una vegana y hippie con ironía por la vida de campo. Son solo algunas de las personalidades que presenta a través de divertidas frases. Mirá algunos de ellos: