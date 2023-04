Camila Homs se grabó desde el centro de estética y mostró su cuerpo sin usar ninguna prenda

Desde que la relación entre Camila Homs y Rodrigo de Paul se terminó, la blonda no para de darse los mejores mimos y así poder estar en las mejores condiciones por si un nuevo amor aparece. Cada detalle de su vida lo muestra en las redes sociales, y el día de hoy no fue la excepción.

Camila Homs mostró su paso al morocho en estas imágenes.

La enemiga de Tini Stoessel tiene hijos que cuidar, pero siempre se da su tiempo para encargarse de ella misma y que no le falte ninguna necesidad por satisfacer. Como toda modelo e influencer, ella se enfoca en su cuerpo, cabello y rostro, por lo que el paso por el centro de estética es siempre imprescindible.

Camila Homs posó frente al espejo y deslumbró a todos

En el día de hoy, como tantos otros de la semana, la influencer pasó por su lugar de confianza a realizarse distintos tipos de masajes y tratamientos que mejoran tanto su figura como su salud corporal. Este tipo de tratamiento están sumamente en tendencia y se complementan con buena alimentación y ejercicio físico, los infaltables para ella.

Como toda creadora de contenido, hoy compartió su actividad del mediodía y sus fanáticos enloquecieron. Seguramente su caja de mensajes directos se llenó de likes y corazones luego de que se mostrara totalmente desnuda y grabándose frente al espejo del consultorio. En los detalles se ve a una empleada del centro de estética realizándole masajes mientras ella disfrutaba estando acostada en topless.

Cami Homs posó en la cama con lencería y coqueteó con su mirada provocativa a la cámara

Cada día que pasa, Camila Homs se afianza un poco más como referente de moda y tendencias en las redes sociales. Ahora está dedicada al 100% a su trabajo como modelo e influencer en Instagram, imponiendo estilo con sus looks en cada posteo.

Camila Homs se mostró acostada en su cama y paralizó la web.

Hace algunas semanas dejó claro esto, volviendo a ser el centro de la escena. Cami Homs optó por posar desde su cama con un audaz conjunto de pantalón de jean color celeste y corpiño de encaje total black.

Cami Homs no para de deslumbrar en las redes sociales. Acostada sobre su cama, Cami Homs se fotografió llevando este look tan osado que se impone con fuerza desde hace varias temporadas y que las famosas eligen para llevar en sus looks de microbikini y ropa interior.