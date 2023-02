Cami Homs beboteó desde la cama con lencería y su delantera casi se escapa

La polémica ruptura de Rodrigo De Paul y Camila Homs continua en boca de todos, y día a día se suma un nuevo episodio.

A pesar de que el futbolista del Atlético Madrid y su actual novia, Tini Stoessel, buscan alejarse de los flashes de los medios, esto se les complica cada vez más.

Las repercusiones por el escándalo judicial y mediático entre Cami Homs y el padre de sus hijos continúan hasta el día de hoy.

Hace poco, el ex jugador de Racing salió aclarar los rumores sobre el supuesto pedido de Tini por los viajes de la modelo (que no ingrese a los mismos lugares que ella), mientras que la mediática contó cuál fue su reacción al enterarse de la nueva relación de su ex marido.

La relación entre Camila y De Paul parece haber pacificado tras el millonario acuerdo económico al que llegaron, y más aún cuando tuvieron su reencuentro en España por los hijos que tienen en común.

Hace unas semanas, salieron a la luz escandalosos chats de la modelo contra De Paul y Stoessel. Se supo que la cantante estaría muy asustada por todos los insultos que recibió de Camila Homs y que quiere mantenerse alejada porque teme por su integridad física.

Recientemente, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel viven su amor a la distancia. Mientras que el futbolista se encuentra en Madrid, la cantante está en Buenos Aires y en pleno éxito por el lanzamiento de su disco “Cupido”, que salió el 14 de febrero.

El beboteo de Cami Homs

Recientemente Cami Homs posó sobre su cama con la parte superior de un conjunto de lencería en color negro y se llevó más de 40 mil likes de parte de sus fans de Instagram. El resto del atuendo fue un pantalón de jean azul y un makeaup que le hizo juego.

Además, Cami Homs subió en sus historias una foto similar, en tonos blanco y negro, confirmando que el mal de amores no le sienta nada mal y que su belleza es una de las más repercutidas este verano.

