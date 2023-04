Camila Homs levantó la temperatura con su lencería de encaje y transparencias

Desde la ruptura entre la relación de Camila Homs y Rodrigo de Paul, la modelo escaló en el mundo de la fama y ahora es reconocida por todos los medios de comunicación como también por la audiencia televisiva. Además, las redes sociales no se quedan atrás ya que las mantiene muy activas.

Esta vez, en las historias de Instagram de la cuenta @camilahomsfans, la rubia lució lencería súper sexy color negro, de encaje y tan diminuta que cada centímetro de su cuerpo levantó la temperatura de sus seguidores.

Camila Homs

Mirando fijo a la cámara, Camila sedujo como toda una profesional y cautivó con su ouftit.

Camila Homs paralizó la web con su belleza estando acostada.

Desde que llegó al país luego de su separación del jugador de la Selección Argentina, la modelo comenzó a participar mucho más del mundo mediático y laboral y sus redes han sido reflejo de cada paso suyo.

Cami Homs se sacó la remera para tomarse una foto post gimnasio

Camila Homs, la popular influencer argentina, generó revuelo en las redes sociales después de publicar una foto en Instagram que dejó a sus seguidores boquiabiertos.

La modelo compartió la instantánea luego de terminar su rutina de ejercicios en el gimnasio. En la imagen, Homs posó frente al espejo luciendo un look casi todo blanco, excepto por la calza que vestía. El atuendo permitía apreciar su cuerpo atlético y su figura perfectamente esculpida.

La modelo lució el outfit de entrenamiento.

La publicación de la modelo no tardó en llamar la atención de sus fans, quienes no dudaron en elogiarla y llenarla de halagos. En poco tiempo, la imagen acumuló más de 55 mil “me gusta” y cientos de comentarios admirando su belleza: “La más bomba”, “La que puede, puede y la que no critica...diosa total!” y “ilegal q seas tan linda lpm”.

Camila Homs

Con esta publicación, la influencer argentina está a punto de alcanzar la impresionante cifra de un millón de seguidores en Instagram, una muestra del gran impacto que ha generado en la red social.

Lo cierto es que Camila sabe muy bien cómo seducir ante la lente de la cámara y su belleza la acompaña cada vez que entrega alguna publicación en sus redes sociales, siempre es elogiada.