Belén Negri ya tiene documento argentino y lo festejó con un look total black que se le ve increíble

Belén Negri es una de las influencers más conocida en las nuevas generaciones que consumen mucho Twitch. Además de ser la novia de Tiago PZK, la joven se encarga de explotar sus redes sociales de diferentes formas y obtiene buenos resultados.

En su cuenta de Instagram, la chilena tiene casi dos millones y medio de seguidores que la conocieron en diferentes circunstancias. Algunos en Twitch, otros en las redes sociales y otros por su relación amorosa con el trapero argentino.

A pesar de intentar mantener un perfil bajo teniendo en cuenta la fama que su novio ha alcanzado, sus fotos en las redes sociales dan que hablar. Siempre llama la atención con fotos muy sensuales y en las que destaca su belleza natural e increíbles curvas.

En el último posteo que hizo en Instagram, la influencer lo tituló diciendo “atentamente tu wacha”, haciendo referencia a una frase de La Joaqui. En las tres postales compartidas, se la ve con un vestido negro strapless que hizo destacar su delantera, además lo combinó con largos guantes a tono y un make up que resaltó sus bellos ojos.

Además, en las últimas horas compartió una imagen donde se la ve muy feliz por haber recibido el documento nacional de identidad argentino. La joven vive en el país hace bastante tiempo y quería coronarse con la residencia.

Sofía “Jujuy” Jiménez posó provocativa con su delantera en primer plano

Sofía “Jujuy” Jiménez, quien trabaja como modelo, conductora e influencer en las redes sociales, levantó la temperatura en las redes sociales con nuevo contenido de su intimidad hogareña, donde apareció luciendo una microbikini color verde, muy cavada, en un par de selfies.

Sofí Jujuy levantó temperatura con su escote

La influencer pasó unos días en Punta del Este y en Pinamar. Ahora de nuevo en su casa, Sofía Jujuy aprovechó para publicar contenido desde casa y sumar una reflexión sobre la vida. “No se xq, pero los días previos a mi cumple me generan como alegría y nostalgia a la vez. ¡Haciendo espacio para lo nuevo y despidiendo lo que ya no va más!”, posteó.

Sofí Jujuy encendió las redes con su bikini

“Transformándome sin miedo. Explorando, creciendo y descubriendo. Me encanta ser cada vez más amiga de mi intuición, animarme siempre a ir por lo que me dicta el cora y ser fiel a mi sofita interna que me lleva cada vez más alto y más lejos”, agregó la joven morocha.