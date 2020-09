Barby Franco reconoció que la propuesta de casamiento de Fernando Burlando la asustó

Finalmente Fernando Burlando dijo que se casará con Barby Franco en breve. Todo sucedió en el programa “Pampita Online” cuando la conductora junto a sus panelistas apuraron al abogado de los famosos para que concrete con su novia con la que lleva más de diez años de pareja.

“Ustedes tengan todo preparado porque ni bien termina todo este episodio de pandemia, nos casamos”, dijo Burlando a Pampita y a su equipo.

Luego Barby que es panelista de Net TV pero que no estuvo en ese programa comentó: “Me dijo Burlando que lo volvieron loco. ¿Así que le dijeron que nos casemos? Ja”.

Luego y teniendo en cuenta lo que dijo su novio Barby comentó: “La Organización Mundial de la Salud dijo que la pandemia dijo que faltan dos años para que termine la pandemia. ¡Dos años más para finalizar esto! Vaya uno a saber qué va a pasar después. Para mí que lo dijo por eso, es muy de abogado, ja”.

Pero más allá de ese comentario poco feliz la panelista comentó: “Hoy le pregunté por el casamiento y me dijo que saque turno en el Registro Civil para casarnos mañana, pero me dio miedo. Por el momento, no nos casamos”, finalizó divertida e incrédula.