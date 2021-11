“Bajá tu mano”, la frase que le dijo Juan Darthés a Virginia Gallardo en una situación incómoda que le hizo vivir

Virginia Gallardo es la más reciente incorporación del panel de “Intrusos” y este viernes se animó a contar públicamente una experiencia extraña vivida junto a Juan Darthés, cuando eran participantes de “Cantando por un sueño”, en 2011.

En medio de la charla con Rodrigo Lussich y sus compañeras de piso, Karina Iavícoli, Paula Varela, Marcela Baños, Evelyn Von Brocke; la blonda confió: “A mí me tocó cantar con un actor que si les digo el nombre..”, soltó primero para luego contar en detalles.

“Él me dijo ‘para la interpretación vos abrázame por atrás y bajá tu mano’. Fuimos al vivo y yo realmente no hice nada de todo eso, pero cuando terminó la canción me dijo ‘apa, que quenchi, Virginia, ¿qué te pasaba conmigo?’”.

E inmediatamente sus colegas le hicieron frente por el modo en que había contado el momento fuera de lo común, teniendo noción que hay una causa judicial de violación tras la denuncia de Thelma Fardín contra el actor radicado en Brasil.

Virginia Gallardo contra sus compañeras de panel de “Intrusos”

Apenas la vedette terminó de hablar, Karina saltó: “Lo que estás contando no tiene nada de gracioso” y Varela interrumpió: “Esta piba tiene que ir a declarar con Calu Rivero”.

“A mí no me molestó eso. Me molestó que terminó la canción, no hice eso que pidió e igual dijo ‘apa, apa’”, replicó la mediática que participó de la competencia de canto conducida por Marcelo Tinelli.

Y siguió: “Yo tenía que hacer una puesta con dos galanes, me cae en ese momento un señor actor, imagínate Juan Darthés que propone cosas, le contesto todo que si, él propuso que lo abrace para la canción que estábamos interpretando”.

Varela se indignó y repreguntó: “¿Vos no te estás dando cuenta lo que estás diciendo? Es parte de su conducta de acoso que tiene él. Vos te lo tomas a chiste y no ves la profundidad. Tiene que ver con lo que denunció Calu Rivero. Adentro del formato de la actuación Darthés se aprovechaba. Se aprovechó de que vos lo toques”.

Baños también fue de la partida e intentó hacerle ver a Virginia que la situación fue grave. “No fue una humorada más, Vir. ¿Entendés lo que te digo?”, le tiró.

“Él era profesional, yo también. Yo era muy chica, recién arrancaba y para todos él era un galán. Lo que no me gustó fue que en esa gala me defenestraron, terminé enojada y él nunca registró que lloré, dijo ‘gracias’ y se fue”, cerró el tema Gallardo.

Pero Baños sumó: “Lo que te pasó, me parece, es que hoy todavía lo ves como algo inocente y estamos todos tratando de decirte que no es inocente. Es un episodio más de todo lo que venimos escuchando”. “No fue grave”, insistió Virginia y la ex conductora de “Pasión de sábado”: “Sí, fue grave. No como lo que pasó con las chicas, pero fue grave”.

Por último, Karina le preguntó qué pensaba hoy de Darthés y ella confió: “No lo conozco. Yo respeto el testimonio de las chicas que han hablado. No tomo partido, les creo. Pero la Justicia dirá”.