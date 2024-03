Así lucía Tini Stoessel antes de ser famosa: la foto que enloqueció a sus fans

Martina Stoessel, conocida por su nombre artístico Tini, tuvo su estallido artístico con la serie infantojuvenil de Disney “Violetta” y actualmente es una de las mujeres con mayor presencia en la escena urbana y pop de la música argentina. Sin alejarse de sus fanáticos y mostrando cada vez más, publicó una foto de su pasado antes de ser reconocida mundialmente.

Las fotos retro de Tini antes de ser famosa

Hace varios meses, Tini Stoessel creó una cuenta alternativa en Instagram donde publica fotografías menos estructuradas y más personales. De esta manera, los fanáticos se acercan a la artista creando un vínculo mucho más estrecho.

Esta vez, la imagen que generó revuelo en las redes sociales es tan tierna que cualquier padre guardaría en su corazón. Se ve a una pequeña Martina vestida con una camisa verde con una vincha a tono, además de un destacado make up para su edad.

Tini Stoessel

“Por suerte las pestañas me las había pegado bien”, expresó divertida la ídola pop a modo de chiste. La expresión de la niña que se ve en la foto es tan tierna que sus fanáticos no dudaron en llenar la casilla de comentarios con hermosas palabras: “el labial rojo no podía faltar”, “te queremos mucho” y “Mini Tinita”, fueron algunos de los mensajes.

El posteo recogió más de 150mil likes y superó los 20 mil comentarios. Es así como los apasionados seguidores de la ex Violetta pueden conocerla a fondo y en sus recuerdos y memorias.

Tini Stoessel volvió a lucir un gorrito de lana en Instagram y demostró porqué es una diva.

Tini Stoessel

Desde su cuenta de Instagram secreta, Tini Stoessel subió una foto disfrutando del verano europeo.