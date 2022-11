Tini brilló junto a Coldplay en Buenos Aires: qué temas cantó con Chris Martin

Durante la noche del martes, miles de fanáticos de Coldplay tuvieron la suerte de escuchar en vivo a la cantante argentina Tini.

En la quinta noche de los shows previstos en el estadio River Plate, la banda liderada por Chris Martin dejó sorprendidos a los fanáticos cuando la cantante de la “Triple T” se subió al escenario para interpretar no solo uno, sino dos temas.

La presencia de Tini no estaba anunciada, sin embargo, varios rumores previos hicieron generar aún más las expectativas de los fanáticos que ya tenían su entrada para el show del día de ayer. La cantante se sumó entre el asombro y aplauso del público para interpretar Let Somebody Go, la colaboración de la banda que originalmente cuenta con la voz de Selena Gomez.

Con la humildad que caracteriza a los grandes, Chris Martin se encargó de hacer sentir como en casa a la joven cantante.

“Gracias Tini”, dijo Chris Martin después de acompañarla en el piano para que ella interpretará su última balada Carne y Hueso. Un largo abrazo fundió esta sorpresiva pero efectiva colaboración entre dos artistas que el destino unió sobre un escenario.

Tini junto a Coldplay

La banda ha revelado una serie de sorpresas durante estos shows en Argentina como el hecho de tocar el tema “De música ligera” de Soda Stereo o con la presentación del 28 de octubre del surcoreano Jin de BTS con quien tocaron “The astronaut”, la canción que compusieron juntos.