Tini Stoessel reavivó los rumores de crisis con Rodrigo de Paul con una frase en su show: “Estamos medio medio”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul continúan dando que hablar con cada una de sus reacciones o movimientos, ya que constituyen el romance del año. Ahora una frase de Tini removió todos los rumores de crisis.

Todo inició por un comentario que hizo ella durante un show. “Levante la mano quién viene medio medio en el amor. Esta canción es para ustedes y para los que venimos medio medio: ‘Carne y hueso’”, le dijo a su público.

El video de ese momento se viralizó y en las redes sociales interpretaron que se trató de una referencia a su presente con el futbolista.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Aunque los fans de la artista refutaron esa versión, ya que la cantante suele decir esas palabras durante sus conciertos.

Más allá de este video, el jugador y la artista fueron fotografiados recientemente por las calles de Madrid, en donde se los ve juntos y al parecer enamorados, a pesar de los indicios que no marcan lo mismo.

Tini y De Paul fueron vistos caminando por las calles de Madrid

Los rumores de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

A comienzos de octubre, corrió la versión de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul podrían anunciar el fin de su relación después del Mundial de Qatar.

“Ya están separados, arreglaron todo, pero en el medio Tini sentía que todo ese escándalo, la cuota alimentaria y todo lo que se decía de Cami la ponía a ella en un lugar muy incómodo. Eso desató discusiones por WhatsApp, idas y vueltas”, dijo el periodista Guido Zaffora.

Luego Camila Homs, ex del futbolista, habló con Socios del Espectáculo y dijo: “No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho.

“No sé si será verdad, pero no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver”, sostuvo.

Además, respondió si se imagina una reconciliación con el jugador de la Selección Argentina. “No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder”, expresó.