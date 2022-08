Tildaron de “ratas” a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul por no dejar propina en una bodega de Mendoza

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fueron tildados de “ratas” por haberse ido del restaurante de una bodega de Mendoza sin haber dejado propina para los empleados del lugar. En Intrusos, contaron que los invitaron a comer gratis, pero se fueron sin dejar “una sola moneda”.

Fue Nancy Duré quien en el programa que conduce Flor de la V reveló que los empleados del lugar quedaron decepcionados por la falta de empatía de la pareja del momento.

“La bodega se llama Los Toneles. Se trata de un romance que está muy arriba, los dos argentinos, pero con proyección internacional. Comieron gratis y no dejaron propina”, comentó la panelista.

“Los dos manejan moneda extranjera. Son millonarios. Cuando fueron los mozos a la mesa para levantarla, todos ilusionados porque los habían atendido de maravilla, no había una sola moneda”, agregó. “No había nada. Se fueron con cara de póker”, dijo.

“Por favor, vayan a llevar la propina. Estamos hablando de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Así como te cuento. Los mozos no podían creer que no le dejaron ni un centavo de propina. La información llegó a nuestra línea. Los dos estuvieron mal”, expresó sobre el tema.

Tini y De Paul, en el arribo a Bs As. Foto: movilpress

“Yo no puedo creer de los dos. Quizás están tan acostumbrados a que otros le resuelvan todo y ahora fueron solos. Por ahí Tini no se dio cuenta, pero estuvo muy mal Rodrigo de Paul. Que miseria. Si uno no deja, el otro tendría que hacerlo, cerró.

Acusaron a Tini Stoessel de provocar a Camila Homs

Después de sus shows en México y Paraguay, Tini Stoessel aterrizó en Madrid para estar junto a su pareja, Rodrigo de Paul, que se desempeña como jugador del Atlético Madrid. Desde la casa del futbolista, la cantante se sacó una foto con sus amigas, muy similar a las que subía Camila Homs con sus hijos, en el mismo lugar.

La cantante argentina está de paso en Madrid compartiendo con su pareja Rodrigo de Paul, y ambos están instalados en la casa del futbolista. Este es el mismo lugar donde el ex Racing convivía con su ex, Camila Homs, antes de la separación y el escándalo.

La casa de Rodrigo de Paul en Madrid

La foto de la polémica fue una que compartió Tini en su cuenta de Instagram, donde la estrella de la música aparece en la entrada de esa propiedad junto a un grupo de amigas, frente a un espejo.

Horas después, según detalló Tn Show, varios usuarios de redes sociales remarcaron que la imagen en la que las jóvenes posan frente a un espejo fue tomada en el mismo sitio donde Camila Homs se sacaba selfies con sus hijos, Francesca y Bautista.