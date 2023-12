Así es la bikini estampada que Tini Stoessel posó desde la piscina

Si se habla de música y género pop Tini Stoessel es una de las grandes referentes de esto como también lo es en las redes sociales. Esta vez enloqueció a todos con un posteo muy veraniego.

La polémica bikini de Tini Stoessel. / Instagram

Hace algunas horas, la intérprete de “La Triple T” mostró detalles del rato de relajación que pasó junto a sus amigas en la piscina de su casa. Aunque tiene acostumbrado a sus fanáticos a compartir contenido de giras y detalles de sus nuevos álbumes, esta vez se enfocó en los detalles del día a día.

En las fotografías compartidas se la vio posar frente al celular con una bikini ínfima que dejó ver demasiada piel y sus mejores atributos al aire. Las prendas de tela estampadas fueron combinadas con un jogging gris que usó cómo tiro bajísimo.

Aunque en algunas de las imágenes se mostró dentro de la pileta la más llamativa fue la que se sacó cerca de la cámara y bajó su joggin a tal punto que mostró lo más profundo de su bikini.

Además de ser noticia por estas publicaciones, la ex protagonista de “Violetta” ha estado al frente de los medios de comunicación en los últimos días porque, desde que se cambió el look, ha coincidido con las nuevas tendencias que está implementando su ex novio Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel con su nuevo look y llena de transparencias derritió a sus fans

Recientemente, Tini ha llamado la atención de sus seguidores al mostrar una faceta más audaz en su vestimenta. En particular, un top transparente ha generado revuelo en las redes sociales.

El look exclusivo de la artista.

Esta prenda de microtul en tonos cobre presenta transparencias, una estampa abstracta de dibujos y letras, y un diseño de manga larga con un corte crop que llega justo a la altura del busto, creando un efecto conocido como “underboob”.

La elección del top revela una Tini más conectada con las transparencias y escotes que nunca. La combinación de esta pieza con un maquillaje impecable destaca el nuevo tono rubio de su cabello.

Estas imágenes de Tini Stoessel se han vuelto virales, generando una respuesta positiva de sus fanáticas. Los “me gusta” y los comentarios elogiosos inundaron las publicaciones, demostrando el apoyo y la admiración de su audiencia.