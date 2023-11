Antonela Roccuzzo se puso todo lo que le regaló Victoria Beckham y las fotos se viralizaron

Antonela Roccuzzo es una celebridad en el mundo no solo por ser la esposa de Lionel Messi, sino por su belleza natural por el que todas las marcas nacionales e internacionales la quieren a ella. Recientemente, causó furor al usar el regalo que le envió especialmente Victoria Beckham.

La esposa del crack del fútbol mantiene una especial amistad con la reconocida diseñadora de modas y empresaria. La relación entre ambas creció cuando Messi aceptó la propuesta de David Beckham para jugar en el Inter Miami, donde la rompe.

A raíz de la amistad especial que las une, Victoria le envió a su casa una caja con una bata de seda estampada y maquillajes exclusivos de su línea, los que no tardó en usar.

La morocha mostró todo el proceso de cómo se preparó para salir y, por supuesto, que usó todo lo que le obsequió la cantante británica que integró el grupo Spice Girls.

Antonela Rocuzzo

No solo el maquillaje se robó la atención en Instagram, donde la siguen más de 38 millones de personas, sino también el look “total black” de top escotado, chaleco y leggins.

Antonela Rocuzzo

Su marido fue uno de los primeros en reaccionar con emojis de carita de enamorado y corazón. Además, en menos de una hora cosechó más de 169 mil “likes”.

“Mujeres denle me gusta vosotras, nosotros no podemos”, “La única que come bien”, “Heyyyy cuidadito que es la esposa de nuestro capitán”, “Like si respetas a la mujer de dios”, “La reina del olimpo”, fueron algunos de los miles de mensajes que le dejaron.

Antonela Rocuzzo

Antonela Roccuzzo se ejercitó con una amiga y ambas posaron frente al espejo

Es en su cuenta de Instagram donde reúne todas las fotografías: momentos importantes en familia, victorias de Messi, sus mejores looks, entre otros temas. En esta ocasión, pasó un excelente momento junto a una amiga en el gimnasio.

Elena Galera y Antonela Roccuzzo fueron al gimnasio con la misma ropa.

Allí las amigas se ejercitaron y quisieron retratar su momento frente al espejo del lugar. Con un top y una calza ajustadísima, Anto y su amiga dejaron ver las increíbles figuras que han logrado con constantes ejercicios en el gimnasio.

Sin lugar a dudas, la influencer tiene sus propios momentos de relajación, donde deja de ser la esposa de Messi para convertirse en una mujer común y corriente que realiza actividades normales.

Antonela Roccuzzo sorprendió con su look

Antonela y sus amigas del gym

Seguí leyendo