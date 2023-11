El video inédito de Antonela Roccuzzo hablando en inglés en público mientras estaba con Messi

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, sorprendió a todos en las redes sociales al mostrar su dominio del idioma inglés durante una reciente visita a un restaurante en Miami.

La pareja disfruta de su vida en los Estados Unidos, lejos de las intensas presiones mediáticas que solían experimentar en Barcelona.

Un video compartido en Twitter por la cuenta @M30Xtra capturó el momento en el que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se preparaban para ingresar a un lujoso restaurante en Miami.

En este video, Antonela destacó al dirigirse a uno de los dueños del restaurante en inglés, con una pronunciación impecable.

Comenzó con un amigable “Hi, how are you? (Hola, ¿cómo estás?)” y continuó con “How are you? Good? (¿Cómo estás? ¿Bien?)”. Luego, respondió al saludo del encargado en inglés, cerrando con un agradecimiento: “thank you”.

El video muestra a Antonela Roccuzzo interactuando con naturalidad en inglés, una habilidad que sorprendió a sus seguidores y generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales.

Cómo se comunicó Lionel Messi: él no cambia sus formas

Después de la breve conversación en inglés, Lionel Messi saludó al dueño del restaurante en español, diciendo “un gusto” antes de entrar al establecimiento junto a amigos y familiares.

Si bien es conocido que Lionel Messi está trabajando en su comprensión y expresión en inglés, este video marcó una de las primeras ocasiones en las que Antonela Roccuzzo se ha mostrado hablando en inglés en público.

Los Messi

El hecho de que la pareja haya optado por establecerse en Miami les ha brindado la oportunidad de mejorar sus habilidades en inglés, lo que sin duda facilita su adaptación a la vida en los Estados Unidos.

El video se volvió viral rápidamente, generando interés y curiosidad entre los seguidores de la pareja. Mientras disfrutan de su nueva vida en Miami, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi continúan sorprendiendo a sus fans con momentos inesperados, como esta muestra de su habilidad para comunicarse en inglés.

