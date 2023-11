Antonela Roccuzzo se fue de compras en Miami y se filtró la impensada suma que gastó

La vida en Estados Unidos para Antonela Roccuzzo ha estado llena de momentos placenteros y actividades familiares. Desde que su esposo, Lionel Messi, se unió al Inter Miami, la pareja ha disfrutado de una vida social activa y han explorado al máximo su día a día en su nueva etapa en tierras estadounidenses.

Mientras Messi se concentra con la Selección argentina para los importantes encuentros ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias, Antonela fue vista recientemente en una juguetería de Boca Ratón, ubicada en la Florida, disfrutando de un día de compras, como revelaron imágenes presentadas en el programa Mañanísima de eltrece.

Las fotografías capturaron a Antonela Roccuzzo, quien, según Estefanía Berardi, panelista y modelo, desembolsó aproximadamente 1500 dólares, equivalente a casi 1.400.000 pesos argentinos en juguetes para sus hijos y seres queridos.

Antonela Roccuzzo con un look deportivo.

Berardi ofreció detalles exclusivos del momento de compras de Antonela en el local de Boca Ratón, destacando que la vieron “espléndida, relajada, en familia. Ella hace vida normal”.

“Me llegaron fotos exclusivas de Antonela en Miami, lo más bien, paseando en una juguetería con su hermana. Te digo cuánto gastaron, porque compraron cosas para los nenes. Gastó 1500 dólares. Es un local de Boca Ratón. Se la vio espléndida, relajada, en familia. Ella hace vida normal”, detalló Berardi en el programa Mañanísima.

Estefi Berardi

Antonela Roccuzzo sorprendió en un video con su léxico en inglés

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, sorprendió a todos en las redes sociales al mostrar su dominio del idioma inglés durante una reciente visita a un restaurante en Miami.

Un video compartido en Twitter por la cuenta @M30Xtra capturó el momento en el que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se preparaban para ingresar a un lujoso restaurante en Miami.

En este video, Antonela destacó al dirigirse a uno de los dueños del restaurante en inglés, con una pronunciación impecable.

Comenzó con un amigable “Hi, how are you? (Hola, ¿cómo estás?)” y continuó con “How are you? Good? (¿Cómo estás? ¿Bien?)”. Luego, respondió al saludo del encargado en inglés, cerrando con un agradecimiento: “thank you”.

El video muestra a Antonela Roccuzzo interactuando con naturalidad en inglés, una habilidad que sorprendió a sus seguidores y generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales.

Seguí Leyendo