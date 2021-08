Ana Pauls reveló que consumió marihuana durante su embarazo: “Lo necesitaba... no hay pruebas de que haga mal”

Instalada en Los Ángeles, Anita Pauls, la hija de Mirtha Busnelli, dio a luz a su primera hija una pequeña llamada Bendi Aissa. A través de sus redes sociales, la actriz suele mostrar toda su cotidianeidad junto a su hija, su pareja Brian y su perro Max.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, Anita habló de distintos temas de actualidad y fue consultada por el periodista sobre el revuelo que generaron las declaraciones de Julia Mengolini y de Violeta Urtizberea, quienes dijeron hace poco que fumaron marihuana durante su embarazo para calmar el malestar propio de esa condición.

“Me parece que cada mujer vive el embarazo como puede y que nadie es nadie para juzgar a otra persona, de última no lo hagas, son las cosas de la vida y yo en el primer trimestre sufrí un montón las náuseas y vaporizarme me hacía bien”, comenzó diciendo la artista vía zoom desde Estados Unidos.

“No es como una cosa recreacional que ‘me fumo un porro’ o sea lo necesitaba, estaba pesando 45 kilos y era muy bajo peso para mí y encima estaba embarazada. Esto me ayudaba mucho más que meterme un medicamento o soluciones que me ofrecían que no me ayudaban”, explicó Anita Pauls, que previendo las posibles críticas se mostró desafiante: “No siento que nadie tenga voz para juzgarme y decir si está bien o mal. Averiguando sobre el tema de la marihuana, al final de cuentas no hay pruebas de que haga mal. Te dicen que no te lo recomiendan pero no hay pruebas”.

“El primer trimestre fumé marihuana vaporizándome y nunca más volví a estar drogada o sentir ese efecto que puede tener una droga, gracias a Dios. Es como en este momento estar sobria. Fue con el fin específico de darme hambre y que bajaran las náuseas”, agregó para luego concluir: “A mi me ayudó y me preocupé muchísimo cuando estaba bajando de peso y no podía comer. Cada uno con su viaje y las elecciones que considera mejor. Lo que Julia hizo, lo hizo a conciencia”.