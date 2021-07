Alberto Martín le declaró su amor a Carmen Barbieri y ella lo apuró: “No hay tiempo que perder”

Luego de que Alberto Martín le declaró su amor a Carmen Barbieri en pleno aire de Intrusos en marzo del 2020, los actores fueron por más y mantuvieron un romántico y pícaro ida y vuelta nuevamente en televisión. El artista fue entrevistado en el programa Es Por Ahí (América) donde habló de sus sentimientos hacia la capocómica y ella lo apuró.

Martín quedó viudo hace un tiempo, luego de haber estado casado durante 47 años con Martha. Y Carmen está divorciada de Santiago Bal, quien falleció hacia finales del 2019. Por lo que nada les impediría estar juntos y tampoco la familia, ya que la actriz confesó que quiere mucho a los hijos de Alberto.

Los conductores le preguntaron a Alberto Martín qué le diría a Carmen y no dudó en abrir su corazón “Es una mujer excepcional, muy querible, muy tierna y que me gustó abrazarla”, dijo. Y automáticamente pusieron a la artista al aire vía telefónica, quien le pasó factura por no atenderle los llamados.

“Él se siente en el programa, me declara amor y no me responde, no me contesta el teléfono”, reprochó Barbieri. Luego, Soledad Fandiño le pidió que cuente qué opina de él: “Él está hermoso. Lo fui a ver a la obra está delgado, joven, divino... pero en el fondo siempre hay un dejo de tristeza que yo se lo cambio al segundo. No lo dejo respirar, no para de hablar. Lo mareo”.

Y la modelo le contó que el actor había hablar muy bien de ella y que había dejado abierta la puerta del amor a lo que ella respondió picante: “Mi vida... yo se que sí, pero no se va a animar nunca”.

“Nos quedamos solos los dos y somos compañeros por ahora. Quién te dice que un día terminemos juntos”, lanzó la actriz y lo apuró en pleno aire: “No hay tiempo que perder Alberto, pensalo bien”.