A los 71, Soledad Silveyra deleitó con una camisa rosa oversize que lució como una diosa

Este viernes, Soledad Silveyra compartió con sus seguidores en Instagram su salida por Buenos Aires con sus nietos y mostró su look para la tarde que enamoró a quienes la siguen.

“De paseo por Costanera Sur con mis nietos, Salvador y mi hijo Facu. Ellos pateando de fondo y yo posando con el regalo de mi queridísima @analiberd, gracias Sandra de @subitoarenales. Besos las abrazo y por supuesto, los abrazo”, escribió Solita en Instagram.

“Con mi nieto mayor Milos y su pelota en la fuente de Las Nereidas, la obra más famosa de la artista tucumana Lola Mora, la primera escultora profesional de una Argentina que se escandalizó por su rebeldía y, a la vez, admiró su talento. Gracias Lola, siempre te quise hacer”, añadió.

Soledad Silveyra disfrutó de la tarde en la Costanera y aprovechó para mostrar su look con una camisa rosa oversize que demostró que está más vigente que nunca a sus 71 años.

Soledad Silveyra confesó que dormía una hora cuando conducía Gran Hermano y una revelación sobre los “guiones”

Soledad Silveyra habló recientemente sobre su experiencia como conductora en la primera edición del reality “Gran Hermano”, que cumplió 22 años desde su debut.

En una entrevista, Silveyra se mostró sorprendida por la continuidad del programa a lo largo de los años, y especialmente por su alta repercusión y rating.

“La verdad, cuando me dijeron lo que marcaba de rating en estas semanas, me quede absolutamente sorprendida, tenemos algo en el mundo evidentemente, porque esto no pasa solo en Argentina, ocurrió en todo el planeta”, agregó.

“La gente tiene un gran interés en ver que pasa en un lugar de encierro, no sé si es morbo, tal vez sea la estrategia que arme cada uno dentro de ese encierro”.

Luego, se le preguntó sobre su estilo como conductora en comparación con otros que la sucedieron en el programa.

“No sé si más naif, no sé. Fui yo, me rompí el alma, la verdad que me acostaba cuando el último participante se iba a dormir y me despertaba con el primero en madrugar en ese encierro”.

“Eso quiere decir que dormía una hora y media (risas), pero bueno, estaba muy informada, definitivamente muy informada, acompañada por Saula Benavente, que hoy es una directora maravillosa”.

“En esa época nosotras hacíamos todos los textos, estudiábamos los libretos, estaba muy bien armado el programa, me encantó. Y me agradó porque había mucha gente en ese lugar”.

