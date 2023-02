A los 54, posando bajo el sol, Nancy Pazos se sacó una selfie mostrando un corpiño celeste diminuto

Nancy Pazos deslumbró en sus redes sociales con su último posteo. Esta vez, la hoy panelista de El Debate de Gran Hermano compartió una foto cargadísima de sensualidad.

Con un cuerpo privilegiado, a sus 54 años, la periodista no duda en mostrarse libremente y así lo dejó demostrado en su perfil de Instagram.

Nancy Pazos.

“Aprovechando a full el relax…”, escribió Nancy junto a su imagen donde la vemos tomando sol, este fin de semana, totalmente relajada.

Nancy Pazos muy sensual.

“Se viene un año de mucho trabajo. Será un montón. Pero realmente cada una de las cosas que me ofrecieron para este año electoral me apasionaron. Los chicos ya están más grandes. Y yo me debía a mi misma volver a trabajar a full en mi profesión. Voy a dejarlo todo en la cancha”, completó su mensaje Nancy.

Nancy Pazos tuvo que abandonar “A la Barbarossa” a minutos de salir al aire

Hace unos días, un momento más que incómodo debió atravesar Nancy Pazos antes de salir al aire de “A la Barbarossa”, programa emitido en la mañana por Telefe.

Solo algunos minutos antes de arrancar con el ciclo, la periodista debó salir del estudio y fue Georgina Barbarossa quien lo expuso en vivo. “¿A dónde se fue Nancy?”, preguntó.

Nancy Pazos

Lo cierto es que Nancy Pazos tuvo que salir corriendo cuando se enteró que la grúa se llevó su auto por estar mal estacionado. “Se lo llevaron (el auto)”, dijeron sus compañeros y agregaron: “Fue Santilli (su ex pareja)”.

Nancy Pazos en El Debate de GH.

Segundos después, la panelista de El Debate de Gran Hermano explicó qué fue lo sucedido. “Siempre tiene la culpa el ex . ¿Estaba mal estacionado? Sí, y bueno, se lo tienen que llevar. Besito en la pelada Horacio Rodríguez Larreta”, disparó sin filtro.

“Han sacado las grúas del centro de la Ciudad y las mandaron a los barrios, tienen que facturar”, agregó también Nancy.

Nancy Pazos, panelista de El Debate de Gran Hermano.

Por otra parte, en las presentaciones de Nancy en El Debate de Gran Hermano también lleva el humor que tanto la caracteriza y se muestra con looks muy glamorosos y sensuales. Cada noche, la periodista aporta una imagen picante al gran panel de profesionales.