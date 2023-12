Las tres preocupaciones clave de farmacéuticos sobre la seguridad en el expendio de medicamentos tras el DNU de Milei

Los farmacéuticos están preocupados tras el DNU publicado por el gobierno nacional y anticipado ayer por el presidente Javier Milei. Es que sostienen que las medidas dispuestas pueden poner en riesgo la seguridad en el expendio de medicamentos y por ende impactar en la salud de la población.

En el Colegio Farmacéutico de Mendoza ya planean una reunión con los principales referentes locales y abogados de la entidad para analizar el impacto. No descartan generar acciones con legisladores, el Poder Ejecutivo mendocino y si fuera necesario, la Justicia.

“Estamos preocupados con todo el contexto del DNU con respecto al sector (...) con las medidas de reforma que incluyen la Ley de Farmacia a nivel nacional, la 17.565, nos preocupa muy fuerte porque nos pone en una situación de cambio paradigmático del ejercicio de la profesión y de un riesgo concreto y cierto de que la farmacia, así como la conocemos, desaparezca”, advirtió Mario Valestra, presidente de la entidad. Pero por otra parte, resaltó: “El primer punto, es que el DNU todavía no está en vigencia; está publicado pero la provincia tiene que adherir o ver a ver qué pasa”.

Aclaró que no tiene que ver con una postura política sino que están pensando en la seguridad, la salud de la población y el ejercicio profesional.

Preocupa la seguridad del expendio de medicamentos tras el DNU de Milei Foto: José Gutierrez / Los andes

En el mismo sentido se expresó el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, Rubén Sajem. Dijo a Urbana Play que las modificaciones “van contra la salud de la población”.

“El primer cambio es que se van a poder vender medicamentos de venta libre fuera de la farmacia”, alertó y agregó que “las farmacias van a poder funcionar sin farmacéuticos”.

Los tres puntos cruciales

Su preocupación es que este tipo de medidas pondrían en riesgo las garantías de seguridad del expendio de los medicamentos. Aunque Valestra dijo que hay muchos puntos complejos, resumió en tres las mayores inquietudes.

1 - No habría un control tan meticuloso por un responsable, que sería el director técnico.

“Hoy, el director técnico, que es un farmacéutico, tiene la obligación de estar en la farmacia porque es su responsabilidad legal y técnica; el DNU le da la posibilidad de estar en más de una farmacia a la vez, por ejemplo, después de firmar el libro una vez por día en la farmacia puede quedar un farmacéutico o no, o puede quedar un auxiliar y él ver lo que está haciendo vía remota”, refirió.

Subrayó que en este sentido eso implica que el director técnico de la farmacia ya no estará exclusivamente en una farmacia sino que puede tener varias farmacias a la vez. “Eso lo determina el decreto, que ya no tendrá que estar presencial el director técnico, cosa que le saca la importancia que tiene el profesional farmacéutico en el momento de la dispensa y su responsabilidad legal; no sé cómo eso va a impactar en la responsabilidad legal del médico”, agregó.

2 - Medicamentos de venta libre se venderán fuera de la farmacia.

“Toma parámetros de la política comercial del medicamento de Estados Unidos. Por ejemplo, saca el medicamento de venta libre de las farmacias. El medicamento de venta libre es un medicamento que no es prescripto, pero tiene acciones terapéuticas y colaterales y de ahí la importancia de que ese producto esté en la farmacia y que no tenga acceso a cualquier persona”, explicó.

Preocupa la seguridad del expendio de medicamentos tras el DNU de Milei Foto: Orlando Pelichotti

Además, manifestó su inquietud en lo concerniente a la propiedad de la farmacia. Señaló que el DNU expresa que la habilitación de la farmacia puede ser de cualquier forma societaria. Sin embargo, actualmente en la provincia, no puede ser una sociedad anónima porque tiene que tener el nombre de un propietario.

“Si yo tengo una sociedad anónima, no sé quién es el dueño, eso es un tema ya de fondo, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda (...) Entonces tiene que tener nombre de apoyo que lo comercialice de alguna manera, por eso es importante la propiedad”, resaltó.

3 - Accesibilidad al medicamento y cercanía de la farmacia.

“La provincia, con su reglamentación, dice que para la habilitación de farmacia se requiere un mínimo de densidad poblacional y distancia. En el DNU dice que no hay mínimo de distancia ni nada, se puede habilitar en cualquier lugar”, comentó.

Es que actualmente se determina una densidad poblacional de 3.000 habitantes por farmacia y una distancia para instalar farmacias nuevas de no menos de 400 metros una de la otra. Valestra explicó que esto permite que haya en diversos lugares y no se concentren solo donde hay más gente.