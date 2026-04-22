Vivir en un supermercado a cambio de 1 millón de dólares: el polémico reto de MrBeast que explotó en redes

El youtuber Jimmy Donaldson, también conocido como MrBeast lanzó un polémico e insólito desafío con un premio millonario. Los participantes que puedan permanecer encerrados en un supermercado durante todo un año, recibirán una suma de 1 millón de dólares . El reto dio la vuelta al mundo y más de 30 personas se animaron al desafío.

El joven es conocido por publicar videos desafiando a la gente con pruebas de resistencia y habilidad a cambio de dinero, y este último reto se consagró como uno de los más polémicos e impactantes de todos.

MrBeast entró a un supermercado y sorprendió a los clientes al contarles que había comenzado el desafío. "Acabo de comprar este supermercado y la última persona que salga se va a ganar 250 mil dólares", expresó

Las personas presentes tenían dos opciones: o salir del supermercado con mercadería gratis o quedarse y sumarse al desafío para ganar la suma millonaria. En el video publicado en el canal de YouTube del influencer, se muestra cómo varios clientes decidieron salir del lugar, mientras que 33 personas se quedaron y comenzaron a armar estrategias para competir entre ellos por el premio.

Un "Gran Hermano" en un supermercado

Al cumplirse 67 días de iniciado el desafío, MrBeast decidió aumentar la cifra a 1 millón de dólares y actualmente sólo quedan 4 participantes que decidieron seguir hasta el final con este desafío.

Uno de los concursantes más queridos por el público es Juan, un mexicano que conmovió a la audiencia por su calma, respeto e historia de vida. El hombre ingresó al desafío con su hijo Ángel, sin embargo, este renunció 15 días después debido a compromisos académicos que no podía postergar.

Juan- concursante mexicano Juan, el concursante mexicano aspirante a ganar el gran premio

Juan continuó en la competencia y sumó miles de fanáticos que muestran su apoyo en redes sociales y piden que el mexicano sea el gran ganador. "Juan es uno de los finalistas y ya lo eligieron como favorito. México está con él"; "Juan es la definición absoluta de un padre mexicano; está dispuesto a hacerlo por su familia con una sonrisa siempre"; "Los latinos unidos para ver ganar a Juan", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.