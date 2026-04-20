20 de abril de 2026 - 13:07

Supermercado: cómo ahorrar en Jumbo con MODO y alcanzar hasta $20.000 de reintegro

Ahorro del 25% pagando con MODO los lunes en Jumbo con tope semanal de $10.000 y condiciones específicas para acceder al reintegro

El descuento se obtiene pagando con QR desde la app en el supermercado.

El descuento se obtiene pagando con QR desde la app en el supermercado.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El supermercado Jumbo ofrece una promoción para quienes buscan ahorrar en sus compras semanales usando MODO. A través de un acuerdo con Banco Comafi, los clientes pueden acceder a reintegros importantes todos los lunes.

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El beneficio aplica solo en compras presenciales en Jumbo.

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El beneficio se vuelve especialmente atractivo porque, bien aprovechado, permite acumular descuentos significativos y acercarse a un ahorro total de hasta $20.000 en pocas semanas, siempre que se cumplan las condiciones de pago y monto.

Cómo aprovechar el descuento en supermercado Jumbo con MODO y llegar a $20.000

La promoción vigente permite obtener un 25% de ahorro pagando con MODO, con un tope de reintegro de $10.000 por semana por usuario. Aplica únicamente los lunes hasta el 30 de abril de 2026 y requiere pagar mediante QR presencial, ya sea desde la app del banco o desde la billetera.

MODO
El reintegro tiene un l&iacute;mite semanal y se acredita en la cuenta.

El reintegro tiene un límite semanal y se acredita en la cuenta.

El beneficio está disponible para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard y débito Visa de Banco Comafi, siempre que sean clientes con cuentas Premium o Platinum. El reintegro se calcula sobre el precio de lista, se aplica de forma automática y se acredita dentro de los 30 días en la cuenta bancaria.

Para alcanzar el ahorro máximo de $20.000, es importante repetir la operación durante al menos dos semanas, llegando al tope de reintegro en cada una. De esta forma, el descuento se acumula progresivamente en cada compra realizada bajo las condiciones establecidas.

Cuánto tenés que gastar para obtener el reintegro máximo y cómo asegurarte $10.000

Para llegar al tope de reintegro de $10.000 en una sola semana, necesitás gastar $40.000 en un mismo lunes, ya que el descuento es del 25%. Si organizás tus compras en Jumbo y concentrás el gasto en ese día, podés asegurarte el reintegro completo semanal. Repetir esta estrategia durante dos semanas te permite alcanzar fácilmente los $20.000 en ahorros acumulados.

supermercado reintegro
Para aprovecharlo al m&aacute;ximo, conviene concentrar el gasto en un solo d&iacute;a.

Para aprovecharlo al máximo, conviene concentrar el gasto en un solo día.

Es importante tener en cuenta que la promoción no es acumulable con otras ofertas, no aplica a pagos realizados con MercadoPago ni a ciertos tipos de tarjetas excluidas. Además, el reintegro siempre se deposita en la cuenta en pesos del titular en Banco Comafi, incluso si la compra la realiza un adicional.

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