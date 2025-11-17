17 de noviembre de 2025 - 21:25

Otra falla en el Museo del Louvre: entraron con un cuadro escondido y lo colgaron frente a la Mona Lisa

Dos influencers, con vestimenta característica de los Peaky Blinders, eludieron a la seguridad y consiguieron algo insólito. El video se volvió viral en redes sociales.

@neal_senne
Por Redacción

Dos jóvenes influencers volvieron a dejar en evidencia los problemas de seguridad que tiene el Museo del Louvre tras conseguir algo insólito: colgar un retrato suyo en la misma sala donde se exhibe la Mona Lisa, sin que nadie del museo lo advirtiera.

Los responsables son Neal y Senne, dos tiktokers belgas que publicaron en su cuenta el paso a paso del plan. En el video explicaron que tenían apenas “30 segundos” para concretar la acción y mostrar su cuadro junto a unos de los espacios más custodiados de la pinacoteca.

Cómo ingresaron al Museo del Louvre

Para el ingreso tuvieron varias estrategias. Admitieron que llevar una pieza de gran tamaño era imposible sin alertar al personal. En tanto, decidieron por una versión más pequeña, enrollada y disimulada entre una estructura plegable de Lego y una bolsa de compras.

Así lograron pasar el control sin levantar sospechas.

Embed

Una vez dentro, colgaron el lienzo con rapidez. Aclararon que pegarlo en la pared exacta donde está la Mona Lisa era inviable por la cantidad de guardias, pero sí lo dejaron ubicado en la misma sala, cumpliendo su objetivo.

No era la primera vez que lo hacían: anteriormente repitieron una acción similar en el Museo de Bellas Artes de Gante, en Bélgica.

Viral en redes sociales

El video se volvió viral en cuestión de horas, superando las 34 mil visualizaciones y acumulando cientos de comentarios. Muchos usuarios reaccionaron con humor, mientras otros cuestionaron el nivel de control del museo.

"La seguridad del Louvre se debería de revisar al completo llegados a este nivel", lamentó un usuario.

