El improvisado corredor se volvió viral y transformó el episodio en un giro personal: ahora entrena sobrio, con equipo nuevo y metas deportivas claras.

Insólito: en ojotas y ebrio un hombre se unió a una carrera de 8 km en Brasil, la ganó y le cambió su vida

En Garrafão do Norte, Brasil, una escena insólita y viral marcó el domingo pasado: un hombre visiblemente ebrio, calzado con simples ojotas, abandonó un bar y decidió unirse de forma improvisada a una carrera de 8 kilómetros organizada por una academia local y ganarla.

El protagonista, identificado como Isaque, escuchó el disparo de salida y, sin pensarlo demasiado, se mezcló entre los atletas. Aunque comenzó tambaleándose, pronto tomó ritmo y logró completar todo el recorrido, adelantando incluso a competidores más entrenados.

Pese a no estar inscrito oficialmente y no figurar en el podio, los organizadores le entregaron una medalla de participación como reconocimiento a su inusual hazaña. El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, provocando miles de comentarios y reacciones.

Embed ¡Borracho se cuela a carrera y hasta medalla le tocó! Ocurrió en Brasil, este hombre en estado de ebriedad y en chanclas corrió 8 km y hasta le ganó a varios corredores. pic.twitter.com/aMh2yMRIas — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) August 7, 2025 De broma viral a un cambio de vida En posteriores declaraciones, Isaque contó que su impulso nació en medio de una jornada de copas: "Estaba bebiendo y, al ver esa multitud, pensé: ‘Voy a correr para quitarme la resaca’". Lo que comenzó como una ocurrencia terminó marcando un punto de inflexión en su vida y en la redes.

El furor por Isaque no solo le dio notoriedad, sino también oportunidades. Marcas locales y vecinos le regalaron ropa deportiva, zapatillas de running y hasta una clínica dental ofreció mejorar su sonrisa. Hoy, entrena de manera regular, sobrio y con un nuevo objetivo: convertirse en corredor amateur competitivo.