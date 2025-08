Ibai Llanos se cansó de los memes sobre su cuerpo y pidió un "freno": "Mi madre está preocupada"

"Por favor, los edits del cambio físico tienen que parar ya. ¿Qué es esto? Mi madre está preocupada. Me habla por WhatsApp y me dice: 'hijo, ¿estás bien? ¿Has hecho la dieta keto o la dieta keta?" , comenzó Ibai el video, con un toque humorístico como suele ser su personaje, mientras muestra las insólitas imágenes. También habló de cómo aumentaron las comparaciones, y cómo la cosa se puso más heavy.

"Señores, que a día de hoy sigo pesando 96 kilos, yo tengo aún mis lorzas y mis tetas. Si tú llevas sin verme años, piensas: '¿Qué le ha pasado a este tío?'. Claro que me notas cambiado, he perdido desde mi peor peso 70 kilos. Yo me he quitado a un Auronplay de mi cuerpo", ironizó. No obstante, el influencer que puso cómo ejemplo poco le importó la queja de iba y escribió “JAJAJA” en los comentarios.