La "chamuyaron" en un bar con una estrategia cuestionable y lo escrachó en redes: "Muy desagradable"

La historia fue contada por Brenda en su cuenta de X, donde contó que el hombre no paró de enviarle alcohol desde la otra punta de la barra. Aunque accedió a recibirlas, aclaró que no había mostrado interés alguno.

"Muy en contra de mis convicciones, ayer permití que un señor no dejara de mandarnos bebidas desde la punta de la barra en un bar" , comenzó su publicación. No obstante, lo curioso fue lo que sucedió casi al final de la noche.

Con la ayuda de un mozo, el hombre le mandó una nota escrita con tres opciones de destino bajo el título “Elegís vos”: “A) Costa Amalfitana, Italia. B) Mykonos, Grecia. C) Amsterdam (A drogarnos)” . Incluso le había puesto fechas: del 20 al 30 de octubre.

A pesar de lo que podía parecer un intento romántico, Brenda dejó claro que no fue nada agradable. " Era un señor que no podría ser mi padre, pero sí mi tío. Muy desagradable, chicas" , escribió.

muy en contra de mis convicciones ayer permití que un señor no dejara de mandarnos bebidas desde la punta de la barra en un bar. al final me mandó este papel con el bartender, así es como hacen negocios los michis pic.twitter.com/j58HFAd2bb

La publicación tuvo casi dos millones de visualizaciones y generó cientos de comentarios. Además, como suele suceder en esta red social se armó un intenso debate. Varios usuarios se preguntaron porque la implicada en esta historia accedió a los tragos, mientras que otros se enojaron por criticar una propuesta.

“No entiendo el punto. ¿Cuál es la crítica? Si o no y listo. Propuso algo, ya fue. Yo no te puedo invitar un trago que me fundo. Además, en el bar que te encontras esa gente, van chicas para eso”, escribió un internauta, ampliamente apoyado.

Pocos días después, la joven aclaró que nunca aceptó salir con él. “Gente, no vivimos en una película. El señor es un desagradable, que denigra a las mujeres regalándoles bebidas porque puede y quiere que vayan de viaje a jugarle a la novia porque no se puede tener a nadie sin dinero”, sentenció.