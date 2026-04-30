30 de abril de 2026 - 19:24

Desenterró el cadáver de su hermana y la llevó al banco para reclamar el retiro de su dinero

Tras retiteradas discusiones con el banco, un hombre decidió llevar el cuerpo de su hermana para demostrar su fallecimiento. La Policía local expresó que el hombre no comprendía lo que era un certificado de defunsión.

Desenterró el cadáver de su hermana y la llevó al banco para reclamar el retiro de su dinero

Desenterró el cadáver de su hermana y la llevó al banco para reclamar el retiro de su dinero

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un impactante hecho ocurrió en la aldea de Mallipasi, en India, cuando un hombre desenterró el cuerpo de su hermana fallecida para reclamar el retiro de ahorros en el banco. La escena conmocionó a los testigos del lugar, quienes filmaron el momento.

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Según informaron medios locales, el hombre, identificado como Jeetu Munda, había acudido varias veces al banco para reclamar el dinero que se encontraba en la cuenta de su hermana, quien había fallecido hace dos meses. Según trascendió, en la cuenta había un total de 19.300 rupias (alrededor de $230.000). Desde la entidad bancaria le informaron que no podían otorgarle el dinero ya que debía asistir la titular.

El hombre aseguró que recibía siempre la misma respuesta, a pesar de aclarar que su hermana había fallecido. “Cavé la tumba y saqué el esqueleto como prueba de su muerte”, confesó Munda. Ese día, caminó con el cadáver de su familiar en sus hombros, provocando inquietud entre los transeúntes.

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Llevó el cadáver al banco

Ese día, el hombre se presentó en la sucursal con los restos exhumados de su hermana y, al notar la situación, autoridades del banco dieron aviso a la Policía local. Según informaron las autoridades a medios locales, el problema surgió tras la confusión del hombre sobre un pedido que le hizo el banco.

"Es inocente y no comprendía que debía entregar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero que su hermana había depositado”, informó el inspector jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu.

La Policía convenció al hombre de realizar el trámite y regresó con el cadáver de su hermana para enterrarlo nuevamente.

Según trascendió, el hombre pertenece a una tribu del lugar y no comprendía qué era un certificado de defunsión debido a su analfabetismo. Por otro lado, las autoridades del banco aseguraron que se encontraba en estado de ebriedad al momento de ingresar a la sucursal con el cadáver.

El comunicado del banco

Tras el hecho, el banco Odisha Grameen Bank emitió un comunicado y aseguró que en ningún momento se solicitó la presencia física del cliente fallecido para realizar el trámite.

"El gerente de la sucursal explicó claramente que, en caso de fallecimiento, la liquidación solo puede procesarse tras la presentación de documentación válida, incluido un certificado de defunción", expresaron

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Asimismo, expresaron que la situación fue "altamente angustiante" y aseguraron que la entidad se encuentra a disposición para avanzar con los trámites correspondientes. "La intención del banco fue proteger los intereses del dinero perteneciente a mujeres tribales de bajos recursos depositado en la cuenta. No hubo ningún caso de acoso. El banco también se encuentra en coordinación permanente con las autoridades locales para la emisión del certificado de defunción. El reclamo será procesado con prioridad una vez que se presente dicho certificado", señalaron

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