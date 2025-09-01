Una encuesta nacional reveló el impacto de las presuntas coimas en el Gobierno de Milei: cómo repercute en Mendoza

La consultora Zuban Córdoba y Asociados difundió los resultados de una encuesta nacional sobre cómo impactó la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis ), que involucra a funcionarios de primera línea del gobierno de Javier Milei . Los Andes consultó a analistas mendocinos para evaluar qué efectos podría tener este caso en la provincia de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El escándalo se desató semanas atrás, tras la filtración de audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo , en los que acusó a la droguería Suizo Argentina de pagar sobornos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y al funcionario Eduardo “Lule” Menem .

El relevamiento de Zuban Córdoba se realizó entre el 27 y 28 de agosto a una muestra de 1.200 personas mayores de 16 años. El estudio tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,71%.

Según la consultora, la aprobación al gobierno libertario viene en descenso desde hace meses, no solo por este caso, sino también por derrotas legislativas en distintas provincias como el rechazo al veto a la ley de emergencia en discapacidad y por el impacto del escándalo de las muertes por fentanilo contaminado en Buenos Aires.

En los resultados, el 62% de los encuestados consideró que la respuesta oficial al caso fue “improvisada”. Asimismo, un 65,5% opinó que Karina Milei y los Menem deberían dejar sus cargos para ser investigados por la Justicia, mientras que el 29,5% se manifestó en desacuerdo.

Cuando se preguntó si pondrían “las manos en el fuego” por ellos, apenas un 20,7% respondió afirmativamente, frente a un 69,9% que lo negó. Además, un 56% consideró que el presidente Milei debería enfrentar un juicio político por este hecho, contra un 41,6% que lo rechazó.

Finalmente, un 60% sostuvo que las sospechas de corrupción debilitan al gobierno, mientras que un 32,2% no lo cree así.

El impacto del audigate en Mendoza y el rol de Alfredo Cornejo

El escándalo estalló en medio del anuncio de la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, tanto a nivel provincial como nacional. Esto generó debate interno en el radicalismo mendocino y abrió la incógnita sobre cómo puede influir el caso en los resultados de octubre, tanto en las elecciones legislativas como en las municipales.

Los tres consultores con los que dialogó este medio marcaron que se encuentran trabajando en diferentes estudios y que próximamente darán a conocer el impacto real que ha tenido este caso en la Provincia.

Apelando a su experiencia, la titular de Reale Dalla Torre, Martha Reale, expuso que el núcleo duro de votantes de Milei en Mendoza se mantiene firme y sin señales de abandonar su apoyo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marthareale/status/1962323886588018874&partner=&hide_thread=false Mirando los resultados de Corrientes, el gobierno nacional debe estar aliviado por haber cerrado alianzas en provincias como Mendoza y Chaco, entre otras y lamentándose de no haber hecho lo mismo con el radicalismo correntino. — Martha Reale (@marthareale) September 1, 2025

En este sentido, puso como ejemplo mediciones previas a la elección de este domingo en Corrientes, donde señalaban que el escándalo no modificó las decisiones finales de los votantes. En la provincia mesopotámica, la LLA llevó como candidato a Lisandro Almirón, que se ubicó cuarto con el 9% de los votos.

“Es posible que este caso limite el techo electoral de Milei y que no obtenga victorias tan abultadas como se esperaba, pero en su electorado fiel no se perciben grandes cambios”, explicó. Para Reale, el mayor desafío del oficialismo nacional será sumar nuevos apoyos, algo que se complica en un contexto económico adverso.

Además, destacó que en Mendoza la figura de Alfredo Cornejo, con un caudal propio consolidado, ayuda a amortiguar el posible costo político de la alianza con Milei: “Ese factor local puede jugar a favor del libertarismo en la provincia”.

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado, recibió al Presidente de la Nación, Javier Milei, en la IV Brigada Aérea. Foto: Gobierno de Mendoza El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado, recibió al Presidente de la Nación, Javier Milei, en la IV Brigada Aérea. Foto: Gobierno de Mendoza

Para el consultor y analista político, Elbio Rodríguez, señaló que la sociedad es selectiva con los temas, sobre todo vinculados con el ámbito político.

"La gente presta atención a lo que le interesa. Hay sectores que directamente desestiman estos temas y no los incorporan a su decisión de voto". Según él, el escándalo de las coimas puede provocar alguna fuga de votos, pero la incógnita es hacia dónde se dirigirían: a otras fuerzas políticas o al abstencionismo.

El analista remarcó también la fortaleza de los oficialismos provinciales en elecciones legislativas de medio término: “Ese peso puede atenuar el efecto de la coyuntura nacional. En ese marco, no creo que la decisión del votante mendocino se vea drásticamente alterada”.

En ese orden, advirtió que las encuestas deben ser leídas con cautela: “Si la muestra no discrimina entre quienes están interesados en la política y quienes no, los resultados pueden dar una imagen distorsionada”.

El titular de Sociolítica, Roberto Stahringer, consideró que el impacto del caso será menor en Mendoza que en el promedio nacional y según sus informes realizados, la imagen de Milei en la Provincia ya había caído de un 53% en mayo a un 47% en agosto, antes de conocerse los audios.

“En provincias como Mendoza, Córdoba o Salta, donde Milei suele medir 4 o 5 puntos por encima de la media nacional, el efecto será más tenue. Actualmente, podría rondar entre 44% y 45%", subrayó el analista.

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, implicados en el escándalo de las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, implicados en el escándalo de las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei Gentileza

Stahringer analizó que en Mendoza no se sentirá "tanto" el impacto a raíz del discurso que ha mantenido Cambia Mendoza desde que asumió el gobierno provincial. Para el analista, el "discurso cornejista de orden, transparencia y anticorrupción está muy instalado en la sociedad mendocina, y eso también contribuye a que el impacto sea más leve”.

Por último, el director de la consultora Sociolítica aseguró que lo que juega a favor del Presidente es que "su figura personal sigue siendo fuerte" y que los cuestionamientos van dirigidos directamente a funcionarios como Karina Milei o Lule Menem.

"No lo afectan de lleno. Esto va a hacer que los votos que pierda probablemente se dispersen entre la abstención y opciones más moderadas", concluyó Stahringer.