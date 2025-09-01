La oposición cuestionó el viaje de Cornejo a Corrientes para festejar la victoria del radicalismo

La victoria del radical Juan Pablo Valdés en Corrientes se coló en la campaña mendocina de cara a las elecciones del 26 de octubre. El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas , Jorge Difonso , cuestionó al gobernador Alfredo Cornejo por viajar a la provincia mesopotámica para participar de los festejos del triunfo radical.

Elecciones en Corrientes: el radical Valdés le sacó 30 puntos al peronismo y los libertarios quedaron cuartos

Valdés se impuso en las urnas con el 51% de los votos y continuará el legado de su hermano, Gustavo Valdés , quien deja el cargo tras ocho años de gestión. Una vez confirmada la victoria, Cornejo viajó a Corrientes para acompañar al actual intendente de Ituzaingó.

En redes sociales, el mandatario mendocino expresó: “Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia”.

La visita generó una rápida reacción de Difonso, que utilizó X para lanzar un mensaje con tono electoral. “ ¿Qué hace Cornejo en Corrientes? Parece mentira, pero mientras los vecinos de Guaymallén están inundados en líquidos cloacales, el gobernador salió disparado para colgarse de un triunfo de Provincias Unidas ”, afirmó.

Quiero felicitar a @JPValdesok y @gustavovaldesok por el contundente triunfo en las elecciones de Corrientes. Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia.

El diputado nacional, referente de La Unión Mendocina , integra la alianza de Provincias Unidas , que reúne a gobernadores críticos tanto del gobierno de Javier Milei como del kirchnerismo. Entre sus principales figuras se encuentran los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) , Carlos Sadir (Jujuy) y el propio Gustavo Valdés (Corrientes) , quien la semana pasada formalizó su adhesión.

También forman parte los mandatarios Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut) y Martín Llaryora (Córdoba). Estos dos últimos participaron del cierre de campaña, junto al exgobernador cordobés Juan Schiaretti.

Con tono irónico, Difonso “agradeció” la presencia de Cornejo en los festejos, aunque subrayó que “no lo necesitan”. Además, le recordó su reciente acuerdo con La Libertad Avanza: “Gracias gobernador, pero no lo necesitamos. No puede dejar varados a los vecinos, así como dejó varado a su candidato de La Libertad Avanza, que salió en cuarto lugar”.

En las elecciones correntinas, Valdés obtuvo casi 30 puntos de diferencia frente al peronista Martín Ascúa, que alcanzó el 20%. Tercero quedó Ricardo Colombi (ECO) con el 16%, mientras que el libertario Lisandro Almirón (LLA) se ubicó cuarto con el 9%.

Difonso cerró sus críticas señalando la falta de obras en Guaymallén, gobernado por el radicalismo desde 2015, y retomó el lema de su espacio: “Las obras hay que hacerlas en el momento justo y estar en el lugar preciso. No pensar siempre en política, especulando como un camaleón según la ocasión. Defendamos Mendoza”.

Previo a ese mensaje, ya había celebrado la victoria de Provincias Unidas en Corrientes y se mostró confiado en que el próximo triunfo será en Mendoza, con su postulación a diputado nacional.

Pamela. Vas en la lista de LLA, votaste en contra de la emergencia en discapacidad te ausentaste de la de universidades y a favor del veto a los jubilados. Vamos Provincias Unidas. Defendamos Mendoza 503 — Jorge Palero (@palerojorge) September 1, 2025

Otro referente de Provincias Unidas que se sumó a la discusión fue el radical Jorge Palero, candidato en tercer término a diputado nacional. En redes, apuntó contra la vicepresidenta de la UCR y candidata de La Libertad Avanza en Mendoza, Pamela Verasay.

Palero, integrante de la agrupación “Radicales por el Futuro”, le recordó a Verasay su alineamiento con los libertarios y cuestionó algunas de sus votaciones en el Congreso: “Pamela, vas en la lista de LLA, votaste en contra de la emergencia en discapacidad, te ausentaste en la de universidades y apoyaste el veto a los jubilados. Vamos Provincias Unidas. Defendamos Mendoza 503”.

Otro que candidato a diputado nacional que se sumó a las olas las críticas contra Cornejo fue el demócrata Gabriel Sottile. El postulante del Frente Demócrata Libertario tildó de "insólito" la presencia del dirigente radical en Corrientes.

Le encanta festejar siempre a @alfredocornejo. Incluso en una victoria en contra de su socio en Mendoza que es @LLibertadAvanza INSÓLITO — Gabriel Sottile (@GabrielSottile) September 1, 2025

La reacción de Hebe Casado

La vicegobernadora Hebe Casado también reaccionó a los resultados en Corrientes. Con un breve “Te lo dije”, citó un posteo del periodista Manu Jove que destacaba la magra performance del candidato libertario Lisandro Almirón, impulsado por Karina Milei y el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem.

Antes del cierre de listas, Gustavo Valdés había revelado que no llegó a un acuerdo con La Libertad Avanza porque le exigían definir el nombre del frente, el color y hasta el candidato a gobernador. Ante ese escenario, resolvió que su hermano fuera el postulante y terminó rompiendo el vínculo con el oficialismo nacional.