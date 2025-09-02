2 de septiembre de 2025 - 07:37

El Gobierno promulgó la ley que lo habilita a tomar una millonaria deuda: en qué se invertirá

La Ley 9650 autoriza a la Provincia a gestionar créditos por 160 millones de dólares con el BID y la CAF para modernizar hospitales, digitalizar la atención y fortalecer programas educativos.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció en San Rafael la licitación para la reparación integral de la Ruta 143, una obra esperada por más de cuatro décadas.

El gobernador Alfredo Cornejo anunció en San Rafael la licitación para la reparación integral de la Ruta 143, una obra esperada por más de cuatro décadas.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo promulgó este martes la Ley 9650, que habilita la toma de crédito con organismos multilaterales por un total de 160 millones de dólares. Los fondos estarán destinados a proyectos de transformación digital en el sistema de salud y al fortalecimiento educativo.

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió este lunes con el ministro de Economía Luis Caputo. Foto: Gobierno de Mendoza.

Cornejo habló con Caputo sobre créditos para Mendoza: a qué proyectos los destinará

Por Redacción Política
Cámara de Senadores de Mendoza

El senado dio luz verde al millonario financiamiento que pidió Cornejo para Salud y Educación

Por Redacción Política

La norma, sancionada el 12 de agosto, autoriza un endeudamiento de hasta 85 millones de dólares para financiar el proyecto de digitalización en el sistema sanitario. Los recursos se aplicarán a la mejora de la infraestructura en hospitales y centros de salud, la adquisición de equipamiento tecnológico y el desarrollo de sistemas para optimizar la calidad y eficiencia de la atención médica, en el marco de la Ley 9460.

Por otro lado, se habilitó la posibilidad de tomar hasta 75 millones de dólares para la ejecución del programa Edutec, orientado a la educación digital universal. El financiamiento incluye inversiones en conectividad, equipamiento, plataformas tecnológicas y capacitación docente, conforme a lo establecido en la Ley 9438.

La normativa también faculta al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones en el Presupuesto vigente y establece que toda la documentación vinculada con estos endeudamientos deberá ser remitida a la Legislatura dentro de los diez días hábiles posteriores a su firma.

pedido_288903_28082025

En este contexto, Cornejo se reunió el lunes con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para gestionar las autorizaciones necesarias.

“Me reuní con Luis Caputo para avanzar en las líneas de financiamiento de organismos multilaterales destinadas a proyectos fundamentales para Mendoza. Entre ellos, obras de agua y saneamiento con Fonplata, la transformación digital del sistema de salud y el Programa Edutec para seguir fortaleciendo la educación en la provincia”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

La provincia prevé tramitar los créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), buscando acceder a plazos extendidos y tasas preferenciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1962597334719615004?t=3ECMrI2wte1qFr3SSYJ49Q&s=08&partner=&hide_thread=false

Inversión en salud

El programa Transformación Digital del Sistema de Salud de Mendoza apunta a modernizar la red sanitaria. Entre sus objetivos se destacan:

  • Completar la infraestructura tecnológica en hospitales y centros de salud.

  • Implementar sistemas integrados como la historia clínica electrónica única, gestión de medicamentos, turnos digitales, prescripción electrónica y sistemas de laboratorio e imágenes.

  • Fortalecer la interoperabilidad entre subsistemas para mejorar la trazabilidad y seguimiento de la atención.

  • Ampliar los servicios de telesalud y atención remota, especialmente en comunidades de difícil acceso.

  • Desarrollar un plan de ciberseguridad para proteger datos sensibles y garantizar la seguridad operativa de las plataformas.

  • Capacitar a equipos médicos, técnicos y administrativos.

  • Implementar tableros de gestión para monitorear indicadores en tiempo real.

La norma articula estos objetivos con la Ley 9460 de Transformación Digital (sancionada en 2023) y con el Plan Provincial de Salud 2024-2030. Según el Gobierno, experiencias previas en digitalización de guardias hospitalarias ya mostraron mejoras en la atención, con reducciones de hasta un 30% en los tiempos de espera.

Inversión en educación

En el ámbito educativo, los recursos se orientarán a fortalecer los programas Edutec y el Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de las Habilidades Matemáticas de Mendoza (PEAMM).

Las inversiones se destinarán a:

  • Equipamiento y aulas digitales móviles.

  • Ampliación de la conectividad en las escuelas.

  • Desarrollo y actualización de plataformas y contenidos digitales.

  • Revisión curricular con enfoque digital.

  • Fortalecimiento institucional de la Dirección General de Escuelas (DGE).

  • Capacitación remunerada de la totalidad de los docentes para garantizar el uso efectivo de las herramientas digitales.

En la fase piloto ya se incorporaron plataformas internacionales y locales. Edutem (Finlandia) y Matific (Australia) fueron implementadas en 130 escuelas (100 primarias y 30 secundarias) tras una primera prueba en 60 instituciones.

Además, se desarrolla Mendoza Aumentada (Flexbook), con contenidos locales y recursos basados en inteligencia artificial para matemática, lengua y ciencia. Esta herramienta ya se utiliza en 121 escuelas secundarias y será aplicada en evaluaciones internacionales como PISA.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei denunció una operación de inteligencia ilegal, y la Justicia ordenó el freno inmediato.

Ordenaron frenar la difusión de los presuntos audios de Karina Milei: el Gobierno celebró fallo judicial

Por Redacción Política
jorge rial denuncio que recibio una amenaza en la puerta de su casa: un falcon con un tipo adentro

Jorge Rial denunció que recibió una amenaza en la puerta de su casa: "un Falcon con un tipo adentro"

Por Redacción Política
Javier y Karina Milei denunciados penalmente por “corrupción” dentro de la ANDIS.

Una encuesta nacional reveló el impacto de las presuntas coimas en el Gobierno de Milei: cómo repercute en Mendoza

Por Jorge Yori
Guillermo Francos descartó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios y denunció una operación

Guillermo Francos descartó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios y denunció una operación

Por Redacción Política