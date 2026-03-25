25 de marzo de 2026 - 10:59

Robots humanoides en el hogar: los modelos que ya limpian, cocinan y ordenan sin ayuda

El modelo NEO costará 20.000 dólares en Estados Unidos, mientras que opciones especializadas en desinfección de baños como Hytron saldrán al mercado por 1.200 dólares.

Robots domésticos: ya están a la venta en Estados Unidos.

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Por Redacción

La industria de los robots humanoides está dejando de ser una promesa de laboratorio para entrar definitivamente en las casas. Con un mercado que proyecta superar los 34.000 millones de dólares en 2030, empresas como 1X Technologies y LG lideran la carrera por automatizar las tareas más repetitivas de la vida cotidiana.

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El desarrollo acelerado de estas máquinas responde a la necesidad de los consumidores de liberar tiempo personal mediante la automatización de rutinas. Aunque gran parte de la oferta actual se limita a prototipos, la industria se prepara para lanzamientos comerciales masivos que prometen transformar la dinámica del hogar.

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NEO y la llegada del asistente personal al hogar

Uno de los modelos más avanzados es NEO, de la firma estadounidense 1X Technologies. Este robot de 30 kilos, recubierto de tela lavable, utiliza sensores de fuerza y manos articuladas para ejecutar tareas como lavar ropa, pasar la aspiradora, ordenar objetos o limpiar el baño. Además, el dispositivo está diseñado para mantener conversaciones naturales con los usuarios.

Su salida al mercado en Estados Unidos está programada para 2026 con un precio de 20.000 dólares. La empresa también planea un modelo de suscripción por 499 dólares mensuales, con la intención de expandir su disponibilidad internacional durante el transcurso del próximo año.

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Mayordomos biónicos y limpieza de precisión

Por su parte, el fabricante LG presentó a CLOiD, un mayordomo biónico equipado con visión avanzada para identificar objetos y comprender su contexto. Las demostraciones públicas mostraron que este robot puede preparar el desayuno, manejar hornos y doblar ropa limpia. Su sistema de inteligencia artificial le permite reconocer rostros y aprender las rutinas familiares para anticipar necesidades.

Para la higiene específica, la empresa Primech AI desarrolló a Hytron, un robot que utiliza navegación 3D y desinfección UV-C para limpiar baños de forma autónoma. Este equipo promete eliminar el 99% de las bacterias y estará disponible desde mayo con un costo estimado de 1.200 dólares.

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Sin embargo, la autonomía plena en el ámbito doméstico sigue siendo el principal reto para los fabricantes. A diferencia de los almacenes controlados, las casas son entornos cambiantes que exigen a las máquinas una mayor capacidad de adaptación sin necesidad de procesos de reentrenamiento constantes. La industria busca ahora que estos robots operen con eficacia ante objetos diversos y situaciones no estructuradas.

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