Modo avión: por qué deberías activarlo más seguido para proteger tu celular

Activar el modo avión durante cinco minutos puede mejorar la batería, refrescar la conexión y reducir el consumo del celular. Especialistas en tecnología recomiendan incorporarlo a la rutina diaria.
Especialistas aconsejan activar el modo avión unos minutos para mejorar batería, conexión y descanso digital sin apagar el celular.
Activar el modo avión durante cinco minutos puede mejorar la batería, refrescar la conexión y reducir el consumo del celular. Especialistas en tecnología recomiendan incorporarlo a la rutina diaria.
La función, antes limitada a los vuelos, hoy se utiliza como un reinicio rápido del sistema y una herramienta de bienestar digital.
Al activar esta opción, el dispositivo desactiva Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth, deteniendo la búsqueda constante de redes. Activar esta función durante apenas cinco minutos permite refrescar las conexiones inalámbricas. Esto reduce la carga del procesador y optimiza el rendimiento.
El impacto es mayor en zonas con mala señal, donde el teléfono aumenta su potencia para conectarse. Este proceso es uno de los mayores responsables del drenaje de batería, especialmente cuando la cobertura es inestable.
Cuando el teléfono está en modo avión, se liberan recursos del sistema. Al desactivar los circuitos de comunicación inalámbrica, el dispositivo deja de consumir recursos en tareas de fondo. Esto permite que la energía se concentre en la batería.
El modo avión también funciona como un reinicio sin apagar el equipo. Fuerza al smartphone a reengancharse a la antena más cercana. Esto mejora la señal cuando internet funciona lento.
Algunos usuarios creen que esta función protege contra el espionaje digital, pero no es completamente cierto. Si un dispositivo ya contiene software malicioso, el modo avión solo detiene la transmisión de datos en tiempo real. Los programas espía pueden seguir recolectando información localmente y enviarla cuando se reconecta el equipo.
Activar el modo avión durante la noche también mejora la higiene digital. Durante la noche, el modo avión reduce la exposición a las emisiones de radiofrecuencia y elimina notificaciones inesperadas.
El modo avión se consolida así como una herramienta simple para optimizar el rendimiento del celular y mejorar el descanso diario.