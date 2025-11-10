10 de noviembre de 2025 - 19:55

Qué ocurre si todos apagan el modo avión en pleno aterrizaje: una piloto reveló la consecuencia

La trabajadora explicó qué puede pasar si varios pasajeros desactivan la función antes de bajar a tierra y cómo esto podría traer consecuencias graves.

Una piloto explicó por qué es importante activar el modo avión durante un vuelo, especialemente en las etapas de aterrizaje y despegue.&nbsp; &nbsp;

Una piloto explicó por qué es importante activar el modo avión durante un vuelo, especialemente en las etapas de aterrizaje y despegue. 

 

Minutos antes del despegue, una de las indicaciones más reiteradas para los pasajeros es activar la función de modo avión en todos los dispositivos electrónicos. A pesar de que la mayoría cumple con la consigna, muchos aún desconocen las verdaderas consecuencias de no hacerlo, lo cual es muy importante.

Para aclarar esta duda, Savina Paül, piloto de vuelos comerciales de largo recorrido, participó en el podcast Supersónicos Anónimos, conducido por dos jóvenes españoles dedicados a generar contenido sobre aviación. Allí, la mujer explicó la importancia de activar y mantener el modo avión hasta que la aeronave finalice el vuelo.

"Si algún pasajero me está escuchando, el modo avión del móvil, que parece una tontería, pero hacednos caso", comenzó a decir la piloto.

"En un momento como una aproximación de alta precisión, una categoría 3, que el avión hace un autoland y tú necesitas tus automatismos y todos tus sistemas de precisión al máximo, ahí, 300 móviles encendidos de golpe pueden causar una interferencia", continuó explicando.

La piloto compartió su experiencia: "Lo que a mí me ha llegado a pasar es en tierra, rodando, que de golpe te salga un Master Caution, entra y se va. Esto lo llamamos espurio, y normalmente es por este tipo de cosas, la gente llega a tierra, encienden todos el móvil, y de golpe te aparece algo y luego se va", señaló.

Finalmente concluyó: "el avión, al final, es un ordenador y le pasan estas cosas. Un móvil no pasa nada, pero todos de golpe, sí, con lo cual, mejor quitarlo".

El video tuvo gran repercusión, convirtiendose en uno de los más visto del perfil con un total de 282,6 mil de reproducciones. En los comentarios, los usuarios agradecieron la información. “Ya saben apagar el móvil!!! ¡Por nuestra seguridad!” comentó una usuaria. Otros agregaron: “Muy útil saberlo” y “Ahora entiendo mejor el problema”.

