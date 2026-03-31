Chau Netflix: la lista completa de televisores y celulares que se quedan sin la app el 10 de abril

A partir del 10 de abril, Netflix actualizará sus requisitos de compatibilidad y dejará de funcionar en una serie de televisores y celulares que ya no cumplen con las condiciones técnicas necesarias . La medida apunta principalmente a dispositivos antiguos que no pueden recibir nuevas actualizaciones de software.

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El recorte impacta en marcas muy populares y modelos que marcaron una época. En muchos casos, los usuarios directamente perderán acceso a la app o dejarán de recibir actualizaciones, lo que impide su uso.

Si bien a mediados de marzo ya habían dado de baja a varios dispositivos, ahora se suman más televisores y celulares .

Entre los dispositivos que ya estaban confirmados dentro del recorte de compatibilidad se encuentran:

En smartphones, los modelos que ya estaban contemplados dentro de la baja incluyen:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

Los nuevos celulares que se suman

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Grand Prime

LG Optimus L5 y L7

LG G2

Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3

Además, en el ecosistema Apple hay un cambio clave: los iPhone X y modelos anteriores ya no pueden actualizar a versiones recientes de iOS (como iOS 17 o superiores). Esto implica que, con el tiempo, también podrían quedar excluidos del uso de Netflix, ya que la app requiere sistemas operativos actualizados para funcionar correctamente.

Por qué Netflix deja de funcionar en estos dispositivos

El motivo principal es técnico. Netflix necesita que los equipos sean compatibles con nuevas tecnologías de reproducción, seguridad y calidad de imagen. Los dispositivos más antiguos no pueden adaptarse a estos cambios, lo que obliga a la plataforma a dejar de darles soporte.

Para los usuarios afectados, la alternativa es utilizar dispositivos externos como Chromecast, consolas o TV Box, o directamente renovar el equipo para seguir accediendo al servicio sin interrupciones.