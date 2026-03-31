31 de marzo de 2026 - 10:42

Chau Netflix: la lista completa de televisores y celulares que se quedan sin la app el 10 de abril

A mediados de marzo ya se habían dado de baja varios dispositivos. Ahora se suman más a la lista: modelos de Samsung, Apple y LG.

Los modelos de celulares y televisores que Netflix dio de baja.&nbsp;

Los modelos de celulares y televisores que Netflix dio de baja. 

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Por Redacción

A partir del 10 de abril, Netflix actualizará sus requisitos de compatibilidad y dejará de funcionar en una serie de televisores y celulares que ya no cumplen con las condiciones técnicas necesarias. La medida apunta principalmente a dispositivos antiguos que no pueden recibir nuevas actualizaciones de software.

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El recorte impacta en marcas muy populares y modelos que marcaron una época. En muchos casos, los usuarios directamente perderán acceso a la app o dejarán de recibir actualizaciones, lo que impide su uso.

Qué televisores ya no podrán usar Netflix

Entre los dispositivos que ya estaban confirmados dentro del recorte de compatibilidad se encuentran:

  • Apple TV (1ª, 2ª y 3ª generación)
  • Televisores LG y Panasonic anteriores a 2015
  • Smart TV Samsung (series entre 2012 y 2015)
  • Modelos Sony Bravia (series KDL, XBR, W95 y X95)

Los nuevos televisores que se suman a la lista desde el 10 de abril de 2026

  • Serie Smart TV Samsung E/ES (2012–2015), que dejará de recibir actualizaciones y acceso a la app
  • Más modelos de Sony Bravia, especialmente los identificados con códigos KDL, XBR, W95 y X95
  • En la práctica, esto afecta a televisores lanzados entre 2011 y 2014, que ya no podrán ejecutar correctamente la aplicación.

Celulares que ya no son compatibles con Netflix

A partir del 10 de abril estos celulares no podrán abrir Netflix.
A partir del 10 de abril estos celulares no podrán abrir Netflix.

A partir del 10 de abril estos celulares no podrán abrir Netflix.

En smartphones, los modelos que ya estaban contemplados dentro de la baja incluyen:

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7
  • Asus ZenFone 2

Los nuevos celulares que se suman

  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • Samsung Galaxy Grand Prime
  • LG Optimus L5 y L7
  • LG G2
  • Sony Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3

Además, en el ecosistema Apple hay un cambio clave: los iPhone X y modelos anteriores ya no pueden actualizar a versiones recientes de iOS (como iOS 17 o superiores). Esto implica que, con el tiempo, también podrían quedar excluidos del uso de Netflix, ya que la app requiere sistemas operativos actualizados para funcionar correctamente.

Por qué Netflix deja de funcionar en estos dispositivos

El motivo principal es técnico. Netflix necesita que los equipos sean compatibles con nuevas tecnologías de reproducción, seguridad y calidad de imagen. Los dispositivos más antiguos no pueden adaptarse a estos cambios, lo que obliga a la plataforma a dejar de darles soporte.

Para los usuarios afectados, la alternativa es utilizar dispositivos externos como Chromecast, consolas o TV Box, o directamente renovar el equipo para seguir accediendo al servicio sin interrupciones.

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