Atención, tu privacidad está en riesgo: todas las marcas de relojes inteligentes que comparten tus datos

Un informe reveló que muchos smartwatch recopilan y venden datos de salud y ubicación a terceros. La lista completa en la nota.

Tu privacidad está en riesgo: estas marcas de relojes inteligentes comparten tus datos

Los relojes inteligentes o smartwatch se han convertido en un accesorio cotidiano para millones de personas en todo el mundo. Además de medir actividad física, pasos o pulsaciones, permiten recibir notificaciones, responder mensajes y controlar otros dispositivos. Sin embargo, un nuevo estudio advierte que estos wearables también pueden poner en riesgo tu privacidad.

El informe Wearable Tech Privacy Risks Research, presentado por VPNMentor el 27 de agosto pasado, analizó 117 dispositivos de 33 marcas líderes, incluyendo Apple, Samsung y Huawei, para evaluar qué información recopilan, cómo la utilizan y si la comparten con terceros.

Según el estudio, el 90% de los dispositivos monitorea métricas de salud y bienestar, como pulsaciones, pasos, escaleras subidas o minutos de actividad diaria. Además, el 63% registra datos de ubicación a través del GPS del reloj o del smartphone vinculado. Estos datos no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también pueden ser utilizados por anunciantes para crear perfiles detallados y enviar publicidad dirigida.

relojes 34 El informe detectó que el 23% de los wearables comparte o vende datos con empresas de marketing Venden datos con empresas de marketing El informe detectó que el 23% de los wearables comparte o vende datos con empresas de marketing, incluyendo marcas como Samsung, Huawei, Xiaomi, Amazfit, Meta Quest, Ray-Ban Meta y Tile/Life360. Por el contrario, marcas como Apple, Garmin, COROS, Oura o Dexcom se destacaron por ofrecer políticas de privacidad más estrictas y configuraciones de control claras para el usuario.

Ejemplos destacados del estudio: