Celulares con NFC desde $259.999: cinco modelos accesibles para cargar la SUBE y pagar sin contacto

La comodidad de pagar la compra del supermercado, un café o de acreditar la carga de la tarjeta SUBE directamente con el celular es una realidad cada vez más extendida gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication), que ahora está disponible en más equipos de varias marcas.

Estos chips permiten que el teléfono funcione como una billetera digital para realizar pagos sin contacto , una función que, con el tiempo, ha dejado de ser exclusiva de los equipos de alta gama. La popularización de esta tecnología ha provocado que más celulares incorporen NFC, lo que se traduce en precios más accesibles para los consumidores.

Varias marcas ofrecen equipos con chip NFC a precios asequibles y una de ellas es Motorola. Un claro ejemplo de esta tendencia es el moto g15, que se posiciona como el smartphone más económico de la marca en ofrecer esta característica.

Este equipo tiene una memoria RAM de 4 GB y permite que funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar. Posee además desbloqueo con huella dactilar y viene en dos versiones de almacenamiento: 128G y 256 GB .

Crece la venta de celulares con NFC gracias al uso extendido de pagos sin contacto y SUBE digital

Cuenta con una pantalla Full HD+ de 6.7 ", brillante incluso al aire libre bajo la luz del sol. esto permite ver películas, programas y juegos favoritos. También este equipo puede capturar fotos nítidas en cualquier condición de luz gracias al avanzado sistema de cámaras de 50 MP y la tecnología Quad Pixel.

Su batería de 5,200 mAh permite escuchar listas de reproducción por más tiempo, hacer videollamadas largas con amigos y ver series sin agotarse rápido. Con una sola carga se puede obtener hasta 40 horas de batería y viene con cargador incluido en la caja.

Precio: $259.999 para la versión de 128 GB y $299.999 para la de 256GB

moto g86 5G

Este celular con NFC es el más potente de la familia g: cuenta con procesador MediaTek Dimensity 7300, 256 GB de almacenamiento1 y hasta 24 GB de RAM con RAM Boost para realizar varias tareas a la vez y almacenar todas sus fotos, videos y aplicaciones sin preocupaciones.

Posee una cámara principal de 50MP con tecnología Quad Pixel y un sensor Sony – LYTIA™ 600 para fotos nítidas y vibrantes de día o de noche. La lente ultra gran angular de 8 MP permite capturar escenas amplias, mientras que la lente Macro Vision es perfecta para los detalles más pequeños. La cámara frontal para selfies es de 32 MP.

Lleva una batería de 5.200 mAh con recarga rápida TurboPower 30W.

Precio: $599.999, en hasta 9 cuotas sin interés.

moto g56 5G

El moto g56 5G no es sólo otro celular con NFC. Combina potencia con durabilidad de grado militar, sumando cámaras premium y autonomía.

Este equipo cumple con los exigentes estándares militares MIL-STD-810H 10, además de certificaciones IP68 e IP6915. Equipado con un procesador MediaTek Dimensity 7060, ofrece 8GB de RAM física, expandible hasta 24 GB a través de RAM Boost.

Permite tomar fotos vibrantes con cualquier luz utilizando un sistema de cámara Sony LYTIA™ 600 de 50 MP y otra gran angular de 8 MP. La cámara selfie es 32 MP.

Cuenta con una batería de 5.200 mAh4 y carga TurboPower de 30W.

Precio: $499.999, con posibilidad de pagarlo en hasta 9 cuotas sin interés.

moto g35 5G

El moto g35 5G es otro de los celulares con NFC de Motorola. Cuenta con una pantalla de 6,7’’ con una frecuencia de actualización de 120Hz7, además de un nivel de brillo de 1.000 nits y Display Color Boost, que mejora el contraste y los colores de la pantalla.

Ofrece 256 GB de almacenamiento1 y hasta 8GB de memoria con RAM Boost. Cuenta con una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 18W.

El moto g35 5G posee un sistema de cámara de 50MP, una ultra gran angular de 8 MP y cámara selfie de 16 MP.

Con un aspecto elegante y una sensación táctil, el moto g35 5G presenta un diseño repelente al agua y en un suave cuero vegano.

Precio: $399.999 en hasta 6 cuotas sin interés.

moto g75 5G

Además de ser un celular con NFC, el moto g75 5G reúne otra serie de cualidades únicas. Por ejemplo, está diseñado para cumplir con las certificaciones de grado militar (MIL-STD-810H10), con resistencia a condiciones climáticas extremas, temperaturas e incluso cambios de presión.

Incorpora la tecnología Water Touch para que puedas seguir usándolo aun con las manos mojadas, después de nadar o durante una tormenta.

Incorpora un sistema de cámara de 50 MP con sensor Sony – LYTIA 600. Agrega una cámara de visión macro y ultra gran angular de 8 MP, además de una frontal de 16 MP.

El moto g75 5G fue el primer dispositivo de la familia g en incorporar la plataforma móvil Snapdragon 6 Gen 3. El dispositivo cuenta con hasta 16 GB de memoria con RAM Boost y hasta 128 GB de almacenamiento.

Precio: $499.999, con posibilidad de pagarlo en hasta 6 cuotas sin interés.

Los premium más potentes

El portfolio de celulares con NFC de Motorola está entre los más amplios y, obviamente, incluye a los nuevos integrantes de las familias razr y edge, ya disponibles en Argentina: razr 60 ultra, razr 60, edge 60 pro, edge 60 y edge 60 fusion.

Los razr 60 combinan diseño exquisito con potentes procesadores, cámaras, baterías y diversos agentes de Inteligencia Artificial con las pantallas más versátiles, para que puedas ejecutar prácticamente cualquier tarea, incluso sin necesidad de abrir tu dispositivo. El precio del razr 60 es de $.1299.999, mientras que el razr 60 ultra asciende a $2.099.999. En ambos casos es posible pagar en hasta 12 cuotas sin interés.

Con sus tres integrantes, la familia edge 60 cubre las necesidades de todos los usuarios: procesadores premium, baterías de gran autonomía con carga rápida, amplias pantallas y cámaras para fotos y videos en cualquier condición, todo bajo la supervisión de sistemas de IA.

El edge 60 pro tiene un valor de $999.999; el edge 60 cuesta $799.999; y el edge 60 fusion $649.999. En los tres casos, es posible pagar en hasta 12 cuotas sin interés.