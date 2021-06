Ya se pueden inscribir mayores de 40 años: ¿Qué vacuna contra el Covid les tocará?

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes amplía la edad para la vacunación contra la COVID-19. En esta oportunidad, quedó habilitada a partir de los 40 años.

La inscripción debe realizarse por internet a través de la página https://ticketsform.mendoza.gov.ar/ticketsform/servlet/responderformulario?VACUNACION_COVID_MAY70 . Una vez finalizado el trámite, la persona debe guardar el comprobante de ticket que se emite. Luego, el Gobierno establecerá el cronograma y comunicará los turnos (día, hora y lugar) a través de los correos electrónicos de los inscriptos.

Asimismo, desde la cartera sanitaria solicitaron a la población que respete el turno otorgado, ya que son numerosas las personas van otro día y se complica la correcta atención de quienes tienen que inocularse en esa oportunidad.

De esta manera, se recuerda que únicamente se puede faltar en casos extremos. “Solo en caso de emergencias puede asistir otro día. Únicamente se recibirá excepciones”, remarcaron desde la cartera de Salud y agregaron que “Es importante que asista el día de turno porque siempre se prioriza a las personas con turno”.

De esta manera, si se respeta el turno otorgado, se evitan aglomeraciones e inconvenientes en los centros de vacunación y el Gobierno de Mendoza puede continuar de manera ordenada con el operativo de vacunación.

Llegan a Mendoza 35.600 dosis de AstraZeneca

A partir de este martes, el Ministerio de Salud de la Nación continuará con la distribución de 811.100 dosis de vacunas contra el Covid-19 en todo el país. Se trata componentes de AstraZeneca, que llegaron el sábado pasado al Aeropuerto de Ezeiza; y, sumando las 934.200 que llegaron este lunes por la tarde -también AstraZeneca-, la cantidad de vacunas que han llegado al país desde el inicio de la campaña de vacunación -diciembre del 2020- asciende a 20.677.145 componentes.

Durante las próximas horas llegarán a Mendoza 35.600 vacunas AstraZeneca. Ignacio Blanco | Los Andes

De este total, 35.600 dosis corresponderán a Mendoza (casi 4,4%) ; y se mantiene el criterio de distribución que se aplica desde el primer momento, que determina la cantidad de dosis que se recibirán en base a la población de cada provincia o jurisdicción.

Las dosis que llegaron y que comenzarán a distribuirse hoy son algunas de las que están fabricadas con el principio activo producido en Argentina y luego enviado a México para ser fraccionadas y envasadas. Llegaron al país el sábado último, en un vuelo de la aerolínea mexicana Aeroméxico.

La distribución

De acuerdo a la cantidad de habitantes de cada jurisdicción nacional, así será la distribución de las vacunas de AstraZeneca que llegaron el sábado último y la cantidad que recibirá cada provincia (y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

-Provincia de Buenos Aires: 316.800 dosis.

-Córdoba: 72.000 dosis.

-Santa Fe: 63.100 dosis.

-Ciudad de Buenos Aires: 43.200 dosis.

-Mendoza: 35.600 dosis.

-Tucumán: 33.600 dosis.

-Salta: 25.600 dosis.

-Entre Ríos: 24.700 dosis.

-Misiones: 22.600 dosis.

-Chaco: 21.600 dosis.

-Corrientes: 20.100 dosis.

-Santiago del Estero: 17.500 dosis.

-San Juan: 14.000 dosis.

-Jujuy: 13.700 dosis.

-Río Negro: 13.400 dosis.

-Neuquén: 11.900 dosis.

-Chubut: 11.100 dosis.

-Formosa: 10.800 dosis.

-San Luis: 9.200 dosis.

-Catamarca: 7.400 dosis.

-La Rioja: 7.100 dosis.

-Santa Cruz: 6.600 dosis.

-La Pampa: 6.400 dosis.

-Tierra del Fuego: 3.100 dosis.

Luego de que se anunciara que serán inoculados trabajadores hoteleros y gastronómicos, periodistas, y personal de merenderos en Mendoza (para ello se destinarán las 35.600 que se esperan en las próximas horas); la nueva partida que llegará a Mendoza y que se desprenderá del total de más de 934.000 vacunas para todo el país -a Mendoza le corresponderían más de 41.000- se destinará a los mayores de 40 años.

Las vacunas AstraZeneca que están llegando al país son las que se fabrican con el principio activo producido en Argentina y que se envasan y dosifican en México. Orlando Pelichotti | Los Andes

Si se mantiene el ritmo de vacunación de los últimos días, la mitad de los adultos mendocinos podrá tener al menos una dosis antes de fines de junio para defenderse del Covid-19. La población mayor de 18 años de la provincia es de 1.422.650 personas e involucra a 70,8% de los habitantes del territorio.

Llegar a la mitad, unas 711.325 personas, no está tan lejos. Hasta el sábado por la tarde Mendoza había aplicado 697.297 dosis, de las cuales 570.615 personas habían recibido la primera mientras que 123.768 habían completado el esquema. La diferencia es de 140.710 personas.

El viernes último se anunciaron nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis en junio y con Cansino por 5,4 millones de vacunas Convidencia, cuya autorización “con carácter de emergencia” concretó en las últimas horas el Ministerio de Salud, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine - Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

Cuando llegue el próximo lote a Mendoza (distinto a las 35.600 que se esperan ahora); Mendoza abrirá la vacunación para mayores de 40 años sin comorbilidades. Orlando Pelichotti | Los Andes

Esta mayor cantidad de dosis arribadas, permitió que, a través del Plan Estratégico de Vacunación, junto a las 24 jurisdicciones del país, se volviera a alcanzar esta semana el récord de vacunaciones diarias con 376.815 inoculaciones aplicadas. El domingo se informó que casi el 30% de la población del país ya recibió la primera dosis de la vacuna

Efectividad de 90%

Este lunes también se conoció que la vacuna contra el coronavirus de Novavax tiene una efectividad de más del 90%, incluso contra las variantes del coronavirus, dijo el laboratorio estadounidense. “Demostró una protección del 100% contra enfermedades moderadas y graves, y una eficacia del 90,4% en general”, dijo la compañía en un comunicado, y agregó que “el estudio se realizó con 29.960 participantes en 119 lugares de Estados Unidos y México para evaluar eficacia, seguridad e inmunogenicidad”.